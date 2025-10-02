Киев и Вашингтон обсудили покупку украинских дронов 2.10.2025, 11:39

Рустем Умеров

Умеров раскрыл детали.

Украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.

Об этом сообщает в Facebook секретарь СНБО Рустем Умеров.

По словам Умерова, ключевой вопрос, который обсудили на встрече - реализация президентской инициативы Drone Deal

«Главная цель визита украинской команды - технические переговоры для подготовки подписания соглашения по покупке украинских дронов. Реализация которой предусматривает также возможность создания совместных украинско-американских производств», - написал секретарь СНБО.

По его словам, украинская делегация провела встречи с представителями Пентагона, Конгресса и военных США по углублению сотрудничества и модернизации дроновых платформ.

Украина представила свой опыт в сфере воздушных, морских и наземных беспилотных систем, который вызвал высокий интерес союзников.

Также стороны отдельно обсудили механизм PURL, который предусматривает закупку оружия и боеприпасов США за счет ЕС. А именно дискуссия продолжалась вокруг планов поставок вооружения на 2026 год.

Умеров добавил, что Украина является мировым лидером в дроновых технологиях, а сотрудничество с партнерами в этом направлении усиливает общую безопасность.

