закрыть
2 октября 2025, четверг, 13:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Киев и Вашингтон обсудили покупку украинских дронов

  • 2.10.2025, 11:39
Киев и Вашингтон обсудили покупку украинских дронов
Рустем Умеров

Умеров раскрыл детали.

Украинская делегация Совета национальной безопасности и обороны Украины вместе с Министерством обороны посетила США. Стороны обсудили запланированную покупку украинских дронов и сотрудничество в сфере безопасности.

Об этом сообщает в Facebook секретарь СНБО Рустем Умеров.

По словам Умерова, ключевой вопрос, который обсудили на встрече - реализация президентской инициативы Drone Deal

«Главная цель визита украинской команды - технические переговоры для подготовки подписания соглашения по покупке украинских дронов. Реализация которой предусматривает также возможность создания совместных украинско-американских производств», - написал секретарь СНБО.

По его словам, украинская делегация провела встречи с представителями Пентагона, Конгресса и военных США по углублению сотрудничества и модернизации дроновых платформ.

Украина представила свой опыт в сфере воздушных, морских и наземных беспилотных систем, который вызвал высокий интерес союзников.

Также стороны отдельно обсудили механизм PURL, который предусматривает закупку оружия и боеприпасов США за счет ЕС. А именно дискуссия продолжалась вокруг планов поставок вооружения на 2026 год.

Умеров добавил, что Украина является мировым лидером в дроновых технологиях, а сотрудничество с партнерами в этом направлении усиливает общую безопасность.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип