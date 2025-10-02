Forbes: Бензиновый кризис в России усугубляется 3 2.10.2025, 11:59

2,852

Кремль больше не может закрывать на это глаза.

Топливный кризис в России усугубляется, и чиновники больше не могут скрывать масштабы проблемы. Федеральная антимонопольная служба начала выдавать предупреждения операторам АЗС по всей стране в связи с необоснованным ростом цен. Из-за резкого роста цен на бензин многие владельцы российских АЗС рискуют обанкротиться.

Около 50% АЗС в оккупированном Крыму и Севастополе прекратили продажу бензина из-за серьезных перебоев с Forbes.

Российский топливный союз предупредил, что рентабельность АЗС стала отрицательной, а оптовые цены в некоторых регионах сравнялись с розничными или превысили их. Задержки поставок до двух месяцев истощают капитал и приводят к закрытию независимых операторов, управляющих примерно 60% российских АЗС.

Аналитики компании Ciala заявили, что к концу сентября 38% НПЗ были отключены и не работают на полную мощность. Речь идет о 338 тысячах тонн сырой нефти в сутки.

По данным Reuters, оккупационные власти Крыма заморозили цены на топливо на 30 дней и ограничили автомобилистов 30 литрами на заправку, поскольку дефицит обострился после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Вице-премьер Александр Новак объявил о планах по отмене импортных пошлин на бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также о временном возобновлении использования октаноповышающей присадки, которая была запрещена с 2016 года, чтобы увеличить внутренние поставки. Постоянное давление, вызванное ударами украинских беспилотников, создает растущую экономическую нагрузку на Москву.

Хотя это вряд ли положит конец войне окончательно, Владимиру Путину становится все сложнее убедить россиян в том, что борьбу стоит продолжать, учитывая, что на поле боя мало что видно, даже когда обычные граждане с трудом находят топливо.

