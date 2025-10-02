В Беларуси вводят изменения, которые касаются займов и кредитных отчетов 2.10.2025, 12:05

Нацбанк сообщил подробности.

В Беларуси вводят изменения по выдаче кредитов, сообщает Нацбанк. Изменения заработают с 22 ноября. Регулятор уточняет, что новшества вводят для борьбы с мошенниками.

Банки обязали заключать кредитные договоры на следующий рабочий день после обращения за получением займа. Еще один вариант — предоставлять деньги на следующий рабочий день после заключения договора.

«На случай, когда банк напрямую перечисляет кредитные средства на счет продавца, это требование не распространяется», — уточняет Нацбанк.

При этом банки будут смотреть активность по кредитной истории человека. «В тех случаях, когда они запрашивают кредитный отчет, будет анализироваться не только его содержание, но и количество запросов отчета за последние 7 дней», — поясняет Нацбанк. — Также банки до заключения кредитного договора будут информировать граждан о формах и методах мошенничества со стороны третьих лиц под подпись».

Напомним, в 2015 году Нацбанк запустил кредитный рейтинг населения. Регулятор начал выставлять «оценки» тем, кто хочет взять кредит. Исходя из этих оценок, кредитополучателей распределяют по категориям от А1 (идеальный заемщик) до E3 (человек, которому кредит лучше не давать). Принимая решение о выдаче кредита, банки ориентируются в числе прочего и на эти категории. Такая методика называется скоринговой моделью, и ее используют во всем мире. Среди прочего учитывается, не было ли просроченных платежей по кредитам, есть ли у человека другие займы, не выступает ли он поручителем у кого-то другого.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com