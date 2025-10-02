Россия готовила в Польше диверсии с использованием дронов и взрывчатки, замаскированной в банках из-под кукурузы 4 2.10.2025, 12:10

2,958

Подозреваемые, связанные с российскими спецслужбами, уже задержаны.

Россия готовила серию диверсионных атак на территории Польши с использованием дронов и взрывчатки, замаскированной в консервных банках из-под кукурузы. Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на данные Прокуратуры Республики Польша и Агентства внутренней безопасности (ABW), сообщило Polskie Radio.

Как заявил в эфире телеканала TVP Info министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, подозреваемые, связанные с российскими спецслужбами, уже задержаны. По его словам, подобные попытки диверсий происходят все чаще:

«Это, к сожалению, стало плохой нормой. Таких случаев было как минимум более десяти», — заявил он.

По данным источников издания, знакомых с ходом расследования, российские спецслужбы, предположительно, готовили теракты с использованием дронов, которые должны были сбросить на неназванные пока объекты взрывчатку. Она была спрятана в банках от консервированной кукурузы. Дроны были оснащены ухватами, идеально подходящими к форме и размерам банок. Эксперты подсчитали, что содержимое одной банки соответствует по силе поражения 1,4 кг тротила.

Wyborcza описывает историю задержания Агентством внутренней безопасности Владислава Г., предполагаемого курьера российской разведки, который, согласно выводам следствия, перевозил между Литвой, Польшей и Германией банки со взрывчаткой, а также детали беспилотников и SIM-карты.

Владислав получил от своих кураторов задание выкопать банки со взрывчаткой на кладбище и перевезти их в тайник возле польского города Лодзь, считает следствие. Издание отмечает, что точно такие же начиненные взрывчаткой банки из-под кукурузы, были обнаружены в тайнике на одном из кладбищ в Литве. Польские спецслужбы опасаются, что сеть таких схронов могла быть создана по всей Европе.

