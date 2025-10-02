Новая норма в России
- Дмитрий Колезев
- 2.10.2025, 12:27
О проблемах заговорила даже z-пропаганда.
Полтора месяца назад я уже писал про бензиновый кризис в России. Тогда многие эксперты высказывались, что это временное явление из-за сезонных причин, и к октябрю все вернется в норму. Теперь можно констатировать: новой нормой для разных регионов страны стало постоянное подорожание топлива (в среднем 0,8% в неделю в конце сентября), а кое-где — и его исчезновение из свободной продажи.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в аннексированном Крыму и других захваченных украинских территориях. На полуострове промосковские власти уже сократили отпуск бензина в одни руки до 20 литров — буквально через два дня после нормирования в 30 литров. Глава аннексированного региона Сергей Аксенов заявил: весь бензин, что его команде удалось привезти на полуостров, крымчане раскупили за прошлые выходные, а когда ждать новых поставок, он не знает.
Казалось, в Крыму все можно списать на географию и близость войны. Но и внутри международно признанных границ РФ ситуация не лучше. Даже провластные эксперты в комментариях подцензурным СМИ рисуют широкий ареал проблемных регионов: это субъекты Дальнего Востока, Восточной Сибири, Поволжья и Юга России с Северным Кавказом. Их объединяет одно обстоятельство: там мала доля крупных сетевых заправок, и рынок занят местными игроками, которые на четвертом году войны едва держатся на плаву.
Руководство страны, судя по инсайдам от «Коммерсанта», признает новую реальность, пускай закулисно и явно нехотя. «Топливный» вице-премьер Александр Новак уже предложил правительству стабилизировать ситуацию за счет довольно радикальных мер. Речь идет о зеленом свете для монометиламина, токсичной октаноповышающей присадки, которую могут добавлять в бензин, и снятии ввозных пошлин на бензин из КНР, Южной Кореи и Сингапура. Но тот же «Коммерсант» со ссылкой на экспертов признает: этого хватит, чтобы временно стабилизировать рынок, но не решит структурные проблемы.
Самая очевидная из них — простой российских НПЗ. По состоянию на конец сентября РБК объем остановок в рекордные 38% от общих возможностей отечественной нефтепереработки. При том 70% остановок заводов эксперты издания связали с атаками украинских дронов, которые в 2025 году стали будничным явлением для многих городов России. Например, вчера горел один из крупнейших НПЗ в стране, Ново-Ярославский (правда, местный губернатор Михаил Евраев заявил, что война тут ни при чем и пожар носил «техногенный характер»).
Публично власти и пропаганда не пытаются отрицать проблемы с бензином (это было бы слишком глупо), но стараются преуменьшать их масштаб и сулить некое решение в скором будущем. Тот же Новак, общаясь с журналистами напрямую, признает лишь локальные проблемы и заверяет, что в проблемных областях все решат в ручном режиме. Ну и куда без классики: во всем, мол, виноваты недалекие жители, которые своей жадностью создают ажиотажный спрос и мешают государевым мужам вернуть бензин на заправки.