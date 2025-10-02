Atlantic Council: Каждый освобожденный белорусский политзаключенный — важная победа 2.10.2025, 12:39

Фото: Reuters

Нельзя забывать об узниках режима Лукашенко.

2 октября 2020 года белорусский правозащитник и волонтер правозащитного центра «Весна» Андрей Чeпюк был арестован в ходе масштабных репрессий после протестов против фальсифицированных президентских выборов в Беларуси. Обвинение сфальсифицировали и его приговорили к шести годам колонии. В апреле 2025 года Чепюк вышел на свободу и был вынужден уехать из страны из-за угрозы повторного ареста, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодня в белорусских тюрьмах остаются тысячи политзаключенных, среди них руководители и волонтеры «Весны» — Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.

Чепюк рассказывает, что особенно тяжело после освобождения — только тогда осознаешь, сколько лет потеряно. Он отмечает, что его коллеги, в частности Марфа Рабкова, за годы заключения лишились не только свободы, но и здоровья.

По его словам, условия содержания политзаключенных в Беларуси продолжают ухудшаться. Заключенным ограничивают доступ к образованию, конфискуют книги, особенно на иностранных языках. Это используется как форма давления: власти считают, что политические заключенные не должны иметь ничего ценного.

Чепюк также вспоминает, как узнал о полномасштабном вторжении России в Украину: «Мы слышали только государственную пропаганду и боялись, что заключенных будут использовать как пушечное мясо».

Несмотря на риски, он убежден, что международное внимание к судьбе узников важно. Публикации в СМИ и доклады правозащитников иногда вынуждают власти снижать уровень жестокости.

«Даже если письма не доходят, сам факт, что их пишут, показывает, что мы не забыты», — говорит Чепюк, призывая продолжать поддержку.

Он уверен, что каждый освобожденный политзаключенный — это маленькая, но важная победа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com