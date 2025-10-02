Журналисты рассказали об одной из главных загадок Шэрон Стоун
Актриса ушла со съемок своего первого итальянского фильма.
В 2010-х, когда карьера известной актрисы Шэрон Стоун в Голливуде пошла на спад, актриса решила продолжить работу в Европе, как это ранее делали Джонни Депп, Аль Пачино и Дастин Хоффман. В 2014 году она согласилась на роль в итальянской картине «Un ragazzo d’oro» («Золотой мальчик») режиссера Пупи Авати, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
Однако съемочный процесс превратился в скандал. Авати открыто заявлял, что выбрал Стоун не за актерские способности, а за ее статус «иконы», даже напомнил ей о знаменитой сцене из «Основного инстинкта». Уже тогда отношение к актрисе выглядело пренебрежительным.
Переговоры о ее участии был наряженными. Авати позже жаловался на «абсурдные требования», сравнив их с намеками на то, будто Италия — «страна третьего мира». Ситуацию усугубили и многочисленные папарацци, следившие за Стоун в Риме. Режиссер обвинил актрису в том, что она позволила «звездному эго» взять верх.
На финальном этапе съемок актриса отказалась возвращаться на площадку. Авати назвал ее поведение «типичным для американских актрис на закате карьеры».
После выхода истории в прессу представители Стоун опровергли обвинения, заявив, что актриса всегда проявляет профессионализм. Но негативный образ, созданный режиссером и подхваченный СМИ, уже закрепился.
Что на самом деле произошло на съемках — остается загадкой, но этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов европейского периода карьеры Шэрон Стоун.