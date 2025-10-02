Журналисты рассказали об одной из главных загадок Шэрон Стоун 2.10.2025, 12:55

Актриса ушла со съемок своего первого итальянского фильма.

В 2010-х, когда карьера известной актрисы Шэрон Стоун в Голливуде пошла на спад, актриса решила продолжить работу в Европе, как это ранее делали Джонни Депп, Аль Пачино и Дастин Хоффман. В 2014 году она согласилась на роль в итальянской картине «Un ragazzo d’oro» («Золотой мальчик») режиссера Пупи Авати, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Однако съемочный процесс превратился в скандал. Авати открыто заявлял, что выбрал Стоун не за актерские способности, а за ее статус «иконы», даже напомнил ей о знаменитой сцене из «Основного инстинкта». Уже тогда отношение к актрисе выглядело пренебрежительным.

Переговоры о ее участии был наряженными. Авати позже жаловался на «абсурдные требования», сравнив их с намеками на то, будто Италия — «страна третьего мира». Ситуацию усугубили и многочисленные папарацци, следившие за Стоун в Риме. Режиссер обвинил актрису в том, что она позволила «звездному эго» взять верх.

На финальном этапе съемок актриса отказалась возвращаться на площадку. Авати назвал ее поведение «типичным для американских актрис на закате карьеры».

После выхода истории в прессу представители Стоун опровергли обвинения, заявив, что актриса всегда проявляет профессионализм. Но негативный образ, созданный режиссером и подхваченный СМИ, уже закрепился.

Что на самом деле произошло на съемках — остается загадкой, но этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов европейского периода карьеры Шэрон Стоун.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com