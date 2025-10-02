закрыть
2 октября 2025, четверг, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Журналисты рассказали об одной из главных загадок Шэрон Стоун

  • 2.10.2025, 12:55
Журналисты рассказали об одной из главных загадок Шэрон Стоун

Актриса ушла со съемок своего первого итальянского фильма.

В 2010-х, когда карьера известной актрисы Шэрон Стоун в Голливуде пошла на спад, актриса решила продолжить работу в Европе, как это ранее делали Джонни Депп, Аль Пачино и Дастин Хоффман. В 2014 году она согласилась на роль в итальянской картине «Un ragazzo d’oro» («Золотой мальчик») режиссера Пупи Авати, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Однако съемочный процесс превратился в скандал. Авати открыто заявлял, что выбрал Стоун не за актерские способности, а за ее статус «иконы», даже напомнил ей о знаменитой сцене из «Основного инстинкта». Уже тогда отношение к актрисе выглядело пренебрежительным.

Переговоры о ее участии был наряженными. Авати позже жаловался на «абсурдные требования», сравнив их с намеками на то, будто Италия — «страна третьего мира». Ситуацию усугубили и многочисленные папарацци, следившие за Стоун в Риме. Режиссер обвинил актрису в том, что она позволила «звездному эго» взять верх.

На финальном этапе съемок актриса отказалась возвращаться на площадку. Авати назвал ее поведение «типичным для американских актрис на закате карьеры».

После выхода истории в прессу представители Стоун опровергли обвинения, заявив, что актриса всегда проявляет профессионализм. Но негативный образ, созданный режиссером и подхваченный СМИ, уже закрепился.

Что на самом деле произошло на съемках — остается загадкой, но этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов европейского периода карьеры Шэрон Стоун.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип