Зеленский подтвердил, что обсудил с Трампом дальнобойное оружие для Украины
- 2.10.2025, 12:58
Диалог вышел плодотворным.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал распространенные в медиа сообщения о вероятной передаче от США Украине разведданных для ударов по РФ и дальнобойных ракет. Он подтвердил, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом системы большого радиуса дальности.
Зеленский назвал диалог с Трампом по дальнобойному оружию США плодотворным, однако отметил, что решение должен принять американский лидер. Президент Украины ответил журналистам на вопрос о помощи США Украине перед седьмым саммитом Европейского политического сообщества 2 октября.
«Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог. Мы говорили о системах вооружения большого радиуса дальности. Мы посмотрим. Все будет зависеть от его решения. Это важно», — сказал Владимир Зеленский.
Президент Украины также отметил, что Европе сейчас угрожают российские дроны и беспилотники, а украинские военнослужащие имеют соответствующий опыт, приобретенный за время войны.
«И, конечно, мы не останемся в стороне. Мы будем поддерживать Данию, потому что это наши настоящие друзья», — заверил Зеленский.