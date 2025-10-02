Зеленский подтвердил, что обсудил с Трампом дальнобойное оружие для Украины 2.10.2025, 12:58

Диалог вышел плодотворным.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал распространенные в медиа сообщения о вероятной передаче от США Украине разведданных для ударов по РФ и дальнобойных ракет. Он подтвердил, что обсуждал с президентом Дональдом Трампом системы большого радиуса дальности.

Зеленский назвал диалог с Трампом по дальнобойному оружию США плодотворным, однако отметил, что решение должен принять американский лидер. Президент Украины ответил журналистам на вопрос о помощи США Украине перед седьмым саммитом Европейского политического сообщества 2 октября.

«Мы очень благодарим Трампа за этот диалог. В прошлый раз у нас был действительно очень продуктивный, очень плодотворный диалог. Мы говорили о системах вооружения большого радиуса дальности. Мы посмотрим. Все будет зависеть от его решения. Это важно», — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины также отметил, что Европе сейчас угрожают российские дроны и беспилотники, а украинские военнослужащие имеют соответствующий опыт, приобретенный за время войны.

«И, конечно, мы не останемся в стороне. Мы будем поддерживать Данию, потому что это наши настоящие друзья», — заверил Зеленский.

