«В Беларуси есть огромный запрос на перемены» 2.10.2025, 13:08

Дмитрий Козлов

Бывший политзаключенный рассказал, как силовики реагировали на народный протест.

Блогер Дмитрий Козлов («Серый кот»), освобожденный из лукашенковской тюрьмы 11 сентября 2025 года, в интервью сайту Charter97.org рассказал о событиях протестного 2020 года:

— Я только частично застал на свободе процессы 2020 года — это были акции по сбору подписей, которые проходили на Комаровке. Я уже тогда видел, что эффект ошеломляющий, мы знали, что в Беларуси есть огромный запрос на перемены, что люди будут выходить. Мы это понимали, хорошо чувствовали людей, массу народа. С 11 утра до 7 вечера на Комаровском рынке стояла очередь, толпа, сидело 16 сборщиков подписей за Светлану Тихановскую, и они постоянно работали. Некоторые люди по 3–3,5 часа в очереди простояли.

Но потом меня посадили. Я не застал основные события — когда уже были зарегистрированы кандидаты, когда проходили митинги после президентской кампании. Об этом я только слышал. Но новости тогда доходили довольно хорошо. В СИЗО на Володарского слышал, что происходило, читал об этом, волновался, безусловно. С 9 на 10 августа слышал даже шум столкновений недалеко, и в последующие дни тоже удаленно, но было слышно, что происходило. Это даже визуально ощущалось — по силовикам, как они бегали взволнованные, опасались, что СИЗО могли взять штурмом.

В последующем следил за развитием событий, ожидал, что будет происходить со страной, что будет происходить с нами, как дальше будет развиваться дело. Потому что мы были в подвешенном состоянии. Следствие шло, но мы знали, что ничего не совершали, никаких преступлений. Вот это, кстати, и придавало сил: я знал, что сижу исключительно за свои политические убеждения. Поэтому никакой вины у меня не было.

Мне придавала сил поддержка людей: хоть цензура и работала, и не отдавали треть писем, все равно их приходило очень много. Один раз за день я получил 42 письма на Володарке. Это, конечно, невероятно поддерживало. Например, приходит письмо, а там написано: «От улицы такой-то». И в письме 30 росписей разных людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com