закрыть
2 октября 2025, четверг, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В Беларуси есть огромный запрос на перемены»

  • 2.10.2025, 13:08
«В Беларуси есть огромный запрос на перемены»
Дмитрий Козлов

Бывший политзаключенный рассказал, как силовики реагировали на народный протест.

Блогер Дмитрий Козлов («Серый кот»), освобожденный из лукашенковской тюрьмы 11 сентября 2025 года, в интервью сайту Charter97.org рассказал о событиях протестного 2020 года:

— Я только частично застал на свободе процессы 2020 года — это были акции по сбору подписей, которые проходили на Комаровке. Я уже тогда видел, что эффект ошеломляющий, мы знали, что в Беларуси есть огромный запрос на перемены, что люди будут выходить. Мы это понимали, хорошо чувствовали людей, массу народа. С 11 утра до 7 вечера на Комаровском рынке стояла очередь, толпа, сидело 16 сборщиков подписей за Светлану Тихановскую, и они постоянно работали. Некоторые люди по 3–3,5 часа в очереди простояли.

Но потом меня посадили. Я не застал основные события — когда уже были зарегистрированы кандидаты, когда проходили митинги после президентской кампании. Об этом я только слышал. Но новости тогда доходили довольно хорошо. В СИЗО на Володарского слышал, что происходило, читал об этом, волновался, безусловно. С 9 на 10 августа слышал даже шум столкновений недалеко, и в последующие дни тоже удаленно, но было слышно, что происходило. Это даже визуально ощущалось — по силовикам, как они бегали взволнованные, опасались, что СИЗО могли взять штурмом.

В последующем следил за развитием событий, ожидал, что будет происходить со страной, что будет происходить с нами, как дальше будет развиваться дело. Потому что мы были в подвешенном состоянии. Следствие шло, но мы знали, что ничего не совершали, никаких преступлений. Вот это, кстати, и придавало сил: я знал, что сижу исключительно за свои политические убеждения. Поэтому никакой вины у меня не было.

Мне придавала сил поддержка людей: хоть цензура и работала, и не отдавали треть писем, все равно их приходило очень много. Один раз за день я получил 42 письма на Володарке. Это, конечно, невероятно поддерживало. Например, приходит письмо, а там написано: «От улицы такой-то». И в письме 30 росписей разных людей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип