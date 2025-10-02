закрыть
2 октября 2025, четверг, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Король голый»: Алла Пугачева запустила процесс распада РФ

  • 2.10.2025, 13:14
  • 1,614
«Король голый»: Алла Пугачева запустила процесс распада РФ
Мария Бурмака

Украинская певица озвучила интересную версию.

Украинская певица Мария Бурмака рассказала, что думает о недавнем интервью российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину.

В интервью изданию «Гордон» она отметила, что мало следит за новостями в РФ.

«Пугачева – это, безусловно, величина. Поэтому очень многие люди обсуждают это интервью. Я, честно говоря, абсолютно сейчас не придерживаюсь информационного пространства наших соседей, наших врагов. Не знаю, кто там у них сейчас может претендовать на звание морального авторитета. Раньше это, безусловно, была Новодворская в свое время, Политковская. Тогда я за этим еще следила. Сейчас я просто не знаю», – сказала Бурмака.

Мария заявила, что в РФ должны появиться люди, к мнению которых население могло бы прислушиваться.

«Если мы хотим и, если это важно, чтобы Россия начала как-то двигаться, распадаться изнутри, там должны быть люди, к которым прислушиваются. И нравится это нам или не нравится, Алла Пугачева – это такой человек. Это интервью было не для нас, чтобы мы его обсуждали. Это было интервью для тех людей, которые, возможно, могли бы сейчас восстать и что-то говорить. А они не делают этого», – добавила артиста.

Также она подчеркнула, что Алла Пугачева сумела публично заявить, что в РФ «голый король».

«Посмотрев на Пугачеву, они могут понимать, что они тоже могут говорить свое слово. Поэтому я считаю, что это интервью важно. Я не могу судить, потому что я еще не смотрела, я не могу оперировать какими-то цитатами. Но я не толерирую «хороших русских». Я просто сейчас не смотрю, не знаю, меня подташнивает от многих вещей в принципе. Огромная страна, которая напала на нас, – она гниет изнутри. И мне кажется, что там рано или поздно, но должны начаться эти процессы, которые очень важны. А эти процессы не могут начаться, если не будет людей, которые будут вербализировать, которые будут говорить, что король голый», – подытожила Бурмака.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип