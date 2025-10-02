«Король голый»: Алла Пугачева запустила процесс распада РФ 2.10.2025, 13:14

1,614

Мария Бурмака

Украинская певица озвучила интересную версию.

Украинская певица Мария Бурмака рассказала, что думает о недавнем интервью российской певицы Аллы Пугачевой, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину.

В интервью изданию «Гордон» она отметила, что мало следит за новостями в РФ.

«Пугачева – это, безусловно, величина. Поэтому очень многие люди обсуждают это интервью. Я, честно говоря, абсолютно сейчас не придерживаюсь информационного пространства наших соседей, наших врагов. Не знаю, кто там у них сейчас может претендовать на звание морального авторитета. Раньше это, безусловно, была Новодворская в свое время, Политковская. Тогда я за этим еще следила. Сейчас я просто не знаю», – сказала Бурмака.

Мария заявила, что в РФ должны появиться люди, к мнению которых население могло бы прислушиваться.

«Если мы хотим и, если это важно, чтобы Россия начала как-то двигаться, распадаться изнутри, там должны быть люди, к которым прислушиваются. И нравится это нам или не нравится, Алла Пугачева – это такой человек. Это интервью было не для нас, чтобы мы его обсуждали. Это было интервью для тех людей, которые, возможно, могли бы сейчас восстать и что-то говорить. А они не делают этого», – добавила артиста.

Также она подчеркнула, что Алла Пугачева сумела публично заявить, что в РФ «голый король».

«Посмотрев на Пугачеву, они могут понимать, что они тоже могут говорить свое слово. Поэтому я считаю, что это интервью важно. Я не могу судить, потому что я еще не смотрела, я не могу оперировать какими-то цитатами. Но я не толерирую «хороших русских». Я просто сейчас не смотрю, не знаю, меня подташнивает от многих вещей в принципе. Огромная страна, которая напала на нас, – она гниет изнутри. И мне кажется, что там рано или поздно, но должны начаться эти процессы, которые очень важны. А эти процессы не могут начаться, если не будет людей, которые будут вербализировать, которые будут говорить, что король голый», – подытожила Бурмака.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com