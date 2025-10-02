закрыть
Цены на золото растут быстрее, чем ожидалось

  • 2.10.2025, 13:25
Цены на золото растут быстрее, чем ожидалось

$5 тысяч за унцию уже не предел.

Аналитики Goldman Sachs Group, Inc. заявили, что у золота еще есть потенциал для роста. Драгоценный металл может превысить предыдущий прогноз благодаря интересу со стороны частных инвесторов.

Издание Bloomberg пишет, что неожиданно сильный приток средств в биржевые фонды, обеспеченные золотом, превысил предыдущие ожидания аналитиков.

Месяц назад эксперты банка заявили, что золото может приблизиться к отметке в 5000 долларов за тройскую унцию, если приток средств составит всего 1% от частного рынка казначейских облигаций США.

С 29 августа золото подорожало на 12%, выйдя из диапазона 3200-3450 долларов за унцию, в котором оно находилось большую часть второго и третьего кварталов. Одним из катализаторов является то, что центральные банки могут возобновить ускоренную покупку золота после сезонного летнего затишья, считают аналитики, в то время как спекулятивные позиции объясняют лишь небольшую часть последнего скачка.

В последнее время золото было одним из самых доходных основных сырьевых товаров, подорожав в этом году почти на 50% и превысив рекордный уровень 1980 года с поправкой на инфляцию. Рост был вызван согласованными покупками центральных банков и снижением процентных ставок Федеральной резервной системой США.

В четверг, 2 октября, золото торговалось по цене около 3865 долларов за унцию. Таким образом, 1 грамм стоит 124,68 доллара. Драгоценный металл подрос на фоне усиления опасений по поводу бюджета США и давления на доллар в связи с остановкой работы правительства.

