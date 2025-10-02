Премьер Албании потроллил Трампа

Премьер Албании потроллил Трампа4
Ему подыграл Макрон.
Премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене в четверг пошутил перед мировыми лидерами над заявлением президента США Дональда Трампа об окончании войны, которой никогда не было.
Стоя рядом с французским президентом Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер Албании Эди Рама в шутку потребовал извинений от Макрона, поскольку тот не поздравил политиков с решением «конфликта между Албанией и Азербайджаном».
Президент США уже несколько раз путал названия Армении и Азербайджана, хвастаясь перед разными аудиториями тем, как он «примирил» страны. Чаще всего он называл Армению Албанией, а недавно спутал Азербайджан с Камбоджей.