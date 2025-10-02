закрыть
Премьер Албании потроллил Трампа

4
  • 2.10.2025, 13:36
  • 3,208
Премьер Албании потроллил Трампа
Эди Рама

Ему подыграл Макрон.

Премьер-министр Албании Эди Рама во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене в четверг пошутил перед мировыми лидерами над заявлением президента США Дональда Трампа об окончании войны, которой никогда не было.

Стоя рядом с французским президентом Эмманюэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер Албании Эди Рама в шутку потребовал извинений от Макрона, поскольку тот не поздравил политиков с решением «конфликта между Албанией и Азербайджаном».

Президент США уже несколько раз путал названия Армении и Азербайджана, хвастаясь перед разными аудиториями тем, как он «примирил» страны. Чаще всего он называл Армению Албанией, а недавно спутал Азербайджан с Камбоджей.

