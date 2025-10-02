Германия перекрыла выдачу гуманитарных виз россиянам 5 2.10.2025, 13:49

Власти ФРГ вернулись к довоенному подходу.

Германия свернула выдачу гуманитарных виз россиянам и белорусам, несмотря на публичные заявления об обратном, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правозащитников.

Власти ФРГ вернулись к довоенному подходу, когда такие визы выдавались лишь в исключительных случаях и по непрозрачным критериям, остававшимся неясными даже для гуманитарных организаций. Ускоренная процедура выдачи гуманитарных виз была запущена в мае 2022 года. На них могли претендовать люди, подвергавшиеся риску из-за своей антивоенной позиции, правозащитной деятельности или критики российской власти, поясняли тогда в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF).

Однако в мае 2025 года после смены правительства программы приема были поставлены на паузу, включая гуманитарные визы. В августе МИД ФРГ заявил, что ограничения будут сняты, но подчеркнул: «ускоренная процедура» для граждан Беларуси, России и Ирана, согласованная при прежних правительствах, больше применяться не будет.

«Формально окно приема сохраняется, но без ускоренного механизма. Фактически это означает сворачивание программы: россияне могли обращаться только по ускоренной процедуре. Теперь речь идет лишь о случаях очень известных людей — пару кейсов в год. При этом чиновники делают вид, что программа действует», — заявляют в правозащитной организации inTransit.

Сокращение миграционного приема и пересмотр действующих программ закреплены в коалиционном соглашении нового правительства Германии — блока ХДС/ХСС с СДПГ. «Ощущение, что ХДС нас просто игнорирует», — отмечает сотрудник одной из НКО. По его словам, консультации продолжаются только с СДПГ, тогда как представители ХДС/ХСС «ищут любую причину, чтобы отказать». «Это институциональный механизм саботажа», — констатирует собеседник DW.

Правозащитники также сообщают, что россиянам, уехавшим из страны из-за уголовных дел, в ряде случаев предлагали подаваться на визу через посольство Германии в Москве. В других ответах МИД указывает, что Армения, Казахстан или Кыргызстан «безопасные» страны и отказывает. «Люди застряли в транзитных странах, где они не в безопасности. Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан экстрадируют в Россию. В Турции также был случай попытки экстрадиции. В Армении по линии ОДКБ возможны розыски. Эти страны — лишь транзитный хаб, но не место безопасного пребывания», — подчеркивают правозащитники.

Другие пути для россиян, подвергшихся политическим преследованиям, зачастую закрыты. Многие не могут получить визы, так как не имеют загранпаспортов, а уголовное дело мешает оформить новый в консульстве. Временные паспорта вместе с визой выдают только Германия и Франция. Прямой въезд в ФРГ для просьбы убежища также невозможен: согласно Дублинскому соглашению, заявитель будет отправлен в страну первого въезда в ЕС.

Правозащитники признают, что возвращение к прежним масштабам выдачи гуманитарных виз маловероятно. «Мы можем лишь добиваться увеличения числа кейсов — с трех-четырех в год до десяти-двадцати. Гуманитарные доводы больше не работают», — говорит сопредседатель одной из организаций. По мнению юристов, немецкие власти рассматривают гуманитарные визы для россиян и белорусов в связке с аналогичными программами для Афганистана, Сирии и Ирана. На фоне масштабных потоков беженцев выделять российское и белорусское направление отдельно никто не намерен.

