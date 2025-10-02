Чиновники проверяют доходы и расходы «тунеядцев»3
Многим насчитали подоходный налог.
В Минской области нашли новый способ контролировать «тунеядцев». В этом году налоговая проанализировала имущественное положение 4 300 человек. У некоторых из них расходы превысили доходы, сообщили в облисполкоме.
В итоге налоговики насчитали 223,8 тыс. рублей подоходного налога. При обнаружении таких «лишних» сумм их облагают по ставке 26% вместо стандартных 13%.
Также в Миноблисполкоме отметили, что число зарегистрированных безработных за год снизилось почти на 15%. Тем не менее в базе неработающих по-прежнему много людей.