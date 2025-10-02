Зеленский в Дании: стали известны подробности визита 2.10.2025, 13:58

Запланированы двусторонние встречи с европейскими лидерами и не только.

Сегодня, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится в Копенгагене на саммите Европейского политического сообщества. В рамках визита запланированы двусторонние встречи с европейскими лидерами.

Об этом сообщили РБК-Украина в украинской делегации.

По словам представителя делегации, Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Также в планах переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, председателем Совета Министров Италии Джорджией Мелони, федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Зеленский в Копенгагене

Напомним, 2 октября украинский президент Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в Bella Center в Копенгагене.

Он уже провел короткие переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Фредериксен сказала, что во время обсуждения было затронуто несколько вопросов, в частности относительно дронов.

Она отметила, что Украина помогает Европе и Дании, и сотрудничество в этом направлении планируется усиливать. По ее словам, технологии развиваются очень быстро, а беспилотники являются одним из ключевых элементов гибридной войны.

Также ожидается, что украинский президент выступит с речью на пленарной части саммита.

