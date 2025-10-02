Белоруска стала сокуратором выставки в одной из самых престижных галерей современного искусства в Варшаве 2.10.2025, 14:14

Антонина Стебур

Фото: страница в Instagram

Выставка откроется 17 октября.

В престижной варшавской Национальной художественной галерее «Захента» 17 октября откроется выставка «О чем мы мечтаем вместе? Глобальные связи — забытая дружба». На ней можно будет увидеть работы художников со всего мира, а одним из кураторов стала белоруска Антонина Стебур, сообщает «Зеркало».

Идея выставки — осмысление культурной политики Польской Народной Республики (таким было официальное название Польши в эпоху социализма). А также той «интернационалистической дружбы», которая сложилась в то время со странами соцлагеря. Как пишут на сайте галереи, она была неоднозначной по своей природе: выражала освободительные стремления, но основывалась на зависимости, связанной с эксплуатацией природных ресурсов, дешевой рабочей силой и насилием.

Кураторы выставки вместе с приглашенными художниками и активистами задаются вопросами о нынешней роли культурных учреждений в контексте растущего этнического и национального многообразия польского общества, в эпоху усиления ксенофобии и дискриминации. И пытаются представить образ культурного учреждения, которое было бы не только пространством для экспозиции искусства, но прежде всего площадкой для диалога и совместного размышления.

Кроме белоруски Антонины Стебур, кураторами выставки стали украинец Тарас Гембик и полька Йоанна Кордьяк. В экспозиции будут представлены как исторические произведения и документы, так и работы современных художников из разных регионов мира. Причем большинство из них были созданы специально для этой выставки.

Антонина Стебур — куратор, историк искусства и арт-критик. Она получила степень магистра визуальных и культурных исследований в Европейском гуманитарном университете (Литва). Была соосновательницей белорусского проекта на тему гендерной дискриминации #дамаудобнаявбыту, сокураторкой выставок «Имена» (Брест, Минск, Витебск), «Кожны дзень. Мистецтво. Солідарність. Спротів» (Городской Арсенал, Киев, Украина), «Я подъезжала к городу, которого еще не знала» (Днепр, Украина) и других.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com