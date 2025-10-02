закрыть
2 октября 2025, четверг, 14:48
be ru en
Беларусы обнаружили, что Минское море позеленело

  • 2.10.2025, 14:20
Беларусы обнаружили, что Минское море позеленело

Специалисты прокомментировали природное явление.

По сети расходятся фотографии Минского моря, которое с конца сентября стало нетипично зеленым. Что происходит с водоемом, узнало агентство «Минск-Новости».

В комментариях к снимкам пользователи спрашивают, не несет ли позеленевшая вода угроз жизни и здоровью человека. Есть и предположения о нанесении вреда окружающей среде.

В Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды развеяли слухи о загрязнении Минского моря и пояснили, что позеленевшая вода — не новшество, а тенденция последних лет.

Как разъяснили специалисты, зеленый цвет воды свидетельствует о включении своеобразного механизма биологического самоочищения. Это естественный природный процесс, который возникает при обилии солнечных лучей и никак не связан с деятельностью человека.

