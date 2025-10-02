В Кремле занервничали из-за возможных поставок Tomahawk Украине 1 2.10.2025, 14:25

1,636

Дмитрий Песков

Фото: EPA

Реакцию озвучил Песков.

В Кремле заявили, что Россия «должным образом» будет реагировать на возможную передачу Украине ракет Tomahawk от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что Россия «должным образом» будет реагировать на поставки ракет Томагавк Украине, хотя уточнений относительно того, что именно это означает он не оставил.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина также прокомментировал сообщения СМИ о том, что США якобы передадут Украине разведданные для ударов вглубь России.

Он отметил, что такие публикации «не бывают на пустом месте», и даже подчеркнул, что для него это не новость, поскольку, по его данным, Вашингтон уже в режиме онлайн поставляет Киеву развединформацию.

«Это сообщения СМИ. Хотя, как показывает практика, на пустом месте они не бывают. Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация. Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но что обмен разведданными идет, точнее не обмен, а поставка и задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи Украине разведданных идет, это очевидно», - подчеркнул Песков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com