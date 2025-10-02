В Кремле занервничали из-за возможных поставок Tomahawk Украине

В Кремле занервничали из-за возможных поставок Tomahawk Украине1
2.10.2025, 14:25
- 1,636
Реакцию озвучил Песков.
В Кремле заявили, что Россия «должным образом» будет реагировать на возможную передачу Украине ракет Tomahawk от США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова.
Песков отметил, что Россия «должным образом» будет реагировать на поставки ракет Томагавк Украине, хотя уточнений относительно того, что именно это означает он не оставил.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина также прокомментировал сообщения СМИ о том, что США якобы передадут Украине разведданные для ударов вглубь России.
Он отметил, что такие публикации «не бывают на пустом месте», и даже подчеркнул, что для него это не новость, поскольку, по его данным, Вашингтон уже в режиме онлайн поставляет Киеву развединформацию.
«Это сообщения СМИ. Хотя, как показывает практика, на пустом месте они не бывают. Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация. Можно только предполагать, скажем так, какие именно разведданные. Но что обмен разведданными идет, точнее не обмен, а поставка и задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи Украине разведданных идет, это очевидно», - подчеркнул Песков.