СМИ: Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне
- 2.10.2025, 14:37
Перед этим американский президент посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.
Президент США Дональд Трамп может встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.
Об этом сообщает Nikkei.
По данным издания, перед этим американский президент посетит Малайзию, Японию и Южную Корею. В малазийской столице Куала-Лампур Трамп встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить проблему с закупками российской нефти.
В Токио президент США встретится с новым премьером Японии, которого выберут в ближайшее время. В Южной Корее также возможна его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.