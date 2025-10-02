СМИ: Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне 2.10.2025, 14:37

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Перед этим американский президент посетит Малайзию, Японию и Южную Корею.

Президент США Дональд Трамп может встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Об этом сообщает Nikkei.

По данным издания, перед этим американский президент посетит Малайзию, Японию и Южную Корею. В малазийской столице Куала-Лампур Трамп встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить проблему с закупками российской нефти.

В Токио президент США встретится с новым премьером Японии, которого выберут в ближайшее время. В Южной Корее также возможна его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

