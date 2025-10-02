Стало известно, какую операцию перенес за решеткой Анджей Почобут 2.10.2025, 14:49

Анджей Почобут

Политзаключенный страдает гипертонией и аритмией.

Журналисту-политзаключенному Анджею Почобуту в тюремной больнице делали операцию по удалению язв на коже.

Об этом рассказала глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис, которая недавно посещала Почобута в колонии.

«Он страдает гипертонией и аритмией. В последнее время у него часто бывает повышенное давление. В сентябре в тюремной больнице он перенес операцию — вырезали язвы, образовавшиеся на коже», — сообщила она в интервью журналу newsweek.

Борис встречалась с Почобутом 23 сентября.

Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года. В феврале 2023-го его осудили на 8 лет колонии, обвинив в разжигании вражды и призывах к действиям против нацбезопасности (статьи 130 и 361 УК).

