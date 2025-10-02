Стало известно, какую операцию перенес за решеткой Анджей Почобут
- 2.10.2025, 14:49
Политзаключенный страдает гипертонией и аритмией.
Журналисту-политзаключенному Анджею Почобуту в тюремной больнице делали операцию по удалению язв на коже.
Об этом рассказала глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис, которая недавно посещала Почобута в колонии.
«Он страдает гипертонией и аритмией. В последнее время у него часто бывает повышенное давление. В сентябре в тюремной больнице он перенес операцию — вырезали язвы, образовавшиеся на коже», — сообщила она в интервью журналу newsweek.
Борис встречалась с Почобутом 23 сентября.
Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года. В феврале 2023-го его осудили на 8 лет колонии, обвинив в разжигании вражды и призывах к действиям против нацбезопасности (статьи 130 и 361 УК).