В соседней с Беларусью Брянской области РФ начался дефицит бензина

В соседней с Беларусью Брянской области РФ начался дефицит бензина2
- 2.10.2025, 14:58
На заправках появились ограничения.
Проблемы с бензином дошли до соседней с Беларусью Брянской области РФ. Топливо отсутствует или вводятся ограничения, заметил «Флагшток».
Первые случаи замечены 1 октября в Брянске. Отдельные сетевые заправки «Газпрома» и «Державы» выставили нулевые ценники на все бензины (АИ-92 и АИ-95).
Сегодня на заправке Люкс-Ойла замечено объявление, указывающее квоту в 1000 российских рублей на одного клиента (15-17 литров).
Комментаторы новостей уверены, что это происходит из-за правительственного регулирования цен на топливо.