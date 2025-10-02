закрыть
В соседней с Беларусью Брянской области РФ начался дефицит бензина

2
  • 2.10.2025, 14:58
На заправках появились ограничения.

Проблемы с бензином дошли до соседней с Беларусью Брянской области РФ. Топливо отсутствует или вводятся ограничения, заметил «Флагшток».

Первые случаи замечены 1 октября в Брянске. Отдельные сетевые заправки «Газпрома» и «Державы» выставили нулевые ценники на все бензины (АИ-92 и АИ-95).

Сегодня на заправке Люкс-Ойла замечено объявление, указывающее квоту в 1000 российских рублей на одного клиента (15-17 литров).

Комментаторы новостей уверены, что это происходит из-за правительственного регулирования цен на топливо.

