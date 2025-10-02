закрыть
2 октября 2025, четверг, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне перестанут ездить в Беларусь?

6
  • 2.10.2025, 15:09
  • 7,370
Россияне перестанут ездить в Беларусь?

Названа возможная причина.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали снижение турпотока в Беларусь из-за новых правил въезда. Причина в том, что с 2026 года российским детям до 14 лет для въезда в нашу страну потребуется загранпаспорт. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

— Вот эти изменения, которые начнут действовать через полгода после принятия, привели к тому, что выезд ребенка по свидетельству о рождении станет невозможным. Теперь будет нужен загранпаспорт, поскольку именно там есть фотография ребенка, так нам говорит погранслужба. А в свидетельстве о рождении фотографии нет, это затрудняет идентификацию ребенка на границе. Нам представляется, что это решение, которое, очевидно, полезно для погранслужбы, оно все-таки вызовет серьезные изменения турпотока [из России], и он заметно снизится, — сказал эксперт.

По оценкам российских туроператоров, только в непризнанную Абхазию каждый год из РФ въезжают от 250 до 300 тысяч детей до 14 лет с родителями.

— И, соответственно, если сейчас мы введем эту норму, то потери туристов составят несколько сотен тысяч, может быть, 500 тысяч туристов, которые планируют отдых в 26-м году в Абхазии. Та же самая история в Беларуси, — сказал Ромашкин.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип