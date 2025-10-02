Россияне перестанут ездить в Беларусь? 6 2.10.2025, 15:09

Названа возможная причина.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) спрогнозировали снижение турпотока в Беларусь из-за новых правил въезда. Причина в том, что с 2026 года российским детям до 14 лет для въезда в нашу страну потребуется загранпаспорт. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

— Вот эти изменения, которые начнут действовать через полгода после принятия, привели к тому, что выезд ребенка по свидетельству о рождении станет невозможным. Теперь будет нужен загранпаспорт, поскольку именно там есть фотография ребенка, так нам говорит погранслужба. А в свидетельстве о рождении фотографии нет, это затрудняет идентификацию ребенка на границе. Нам представляется, что это решение, которое, очевидно, полезно для погранслужбы, оно все-таки вызовет серьезные изменения турпотока [из России], и он заметно снизится, — сказал эксперт.

По оценкам российских туроператоров, только в непризнанную Абхазию каждый год из РФ въезжают от 250 до 300 тысяч детей до 14 лет с родителями.

— И, соответственно, если сейчас мы введем эту норму, то потери туристов составят несколько сотен тысяч, может быть, 500 тысяч туристов, которые планируют отдых в 26-м году в Абхазии. Та же самая история в Беларуси, — сказал Ромашкин.

