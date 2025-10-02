Foreign Affairs: Цена непредсказуемости Трампа

Foreign Affairs: Цена непредсказуемости Трампа1
США все меньше верят.
Политика президента США Дональда Трампа резко отличается от подходов его предшественников и вызывает серьезное ослабление международного доверия к Соединенным Штатам, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Традиционно американская внешняя политика опиралась на кредит доверия. Союзники и партнеры верили, что США выполнят свои обязательства, а противники учитывали прошлые действия Вашингтона при планировании своих шагов.
Трамп же сделал непредсказуемость стратегическим инструментом. Он резко менял позицию по ключевым вопросам, угрожал союзникам, хвалил противников и выходил из международных соглашений. Такой подход позволял добиваться краткосрочных побед, например, увеличения расходов европейских стран на оборону и торговых уступок от Брюсселя.
Однако эксперты предупреждают, что долгосрочные последствия для США крайне негативны. Союзники начинают искать независимость и диверсифицировать связи, а противники получают стимул к созданию альянсов друг с другом. Доверие к американским гарантиям безопасности ослабевает, и способность США эффективно выступать посредником на международной арене снижается.
Трамп рассчитывал использовать так называемую «теорию безумца», заставляя мировых лидеров опасаться его решений. Он также использовал лесть и давление для заключения выгодных соглашений. Но эти тактики временные, с ростом числа государств, приспосабливающихся к его непредсказуемости, влияние США снижается.
Американские эксперты отмечают, что восстановление доверия к стране будет долгим процессом, и даже преемник Трампа столкнется с последствиями — союзники будут осторожны, противники активнее проверять позиции Вашингтона, а стоимость сдерживания угроз возрастет.
История, скорее всего, оценит стратегию Трампа как замену стабильного доверия на хаотичную непредсказуемость, что сделало США менее надежным партнером на мировой арене.