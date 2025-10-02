Foreign Affairs: Цена непредсказуемости Трампа 1 2.10.2025, 15:33

2,410

Дональд Трамп

США все меньше верят.

Политика президента США Дональда Трампа резко отличается от подходов его предшественников и вызывает серьезное ослабление международного доверия к Соединенным Штатам, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Традиционно американская внешняя политика опиралась на кредит доверия. Союзники и партнеры верили, что США выполнят свои обязательства, а противники учитывали прошлые действия Вашингтона при планировании своих шагов.

Трамп же сделал непредсказуемость стратегическим инструментом. Он резко менял позицию по ключевым вопросам, угрожал союзникам, хвалил противников и выходил из международных соглашений. Такой подход позволял добиваться краткосрочных побед, например, увеличения расходов европейских стран на оборону и торговых уступок от Брюсселя.

Однако эксперты предупреждают, что долгосрочные последствия для США крайне негативны. Союзники начинают искать независимость и диверсифицировать связи, а противники получают стимул к созданию альянсов друг с другом. Доверие к американским гарантиям безопасности ослабевает, и способность США эффективно выступать посредником на международной арене снижается.

Трамп рассчитывал использовать так называемую «теорию безумца», заставляя мировых лидеров опасаться его решений. Он также использовал лесть и давление для заключения выгодных соглашений. Но эти тактики временные, с ростом числа государств, приспосабливающихся к его непредсказуемости, влияние США снижается.

Американские эксперты отмечают, что восстановление доверия к стране будет долгим процессом, и даже преемник Трампа столкнется с последствиями — союзники будут осторожны, противники активнее проверять позиции Вашингтона, а стоимость сдерживания угроз возрастет.

История, скорее всего, оценит стратегию Трампа как замену стабильного доверия на хаотичную непредсказуемость, что сделало США менее надежным партнером на мировой арене.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com