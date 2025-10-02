Путин похож на арабского шпиона 1 Владимир Пастухов

Глава Кремля сдернул лишнюю карту.

Доренко считал, что Путин – китайский шпион, и даже книгу про это написал. Я с ним не согласен. Если уж говорить на эту тему, то мне кажется, что Путин скорее похож на арабского шпиона, потому что образ его действий в последнее время более всего соответствует стилю арабской политики, который лучше всего описывается формулой, изобретение которой приписывают Голде Мейер, хотя, наверное, это не совсем так: «Арабы никогда не упускали возможность упустить возможность».

Вот и Путин, начиная с февраля 2022 года, после того, как вляпался в ненужную России (помимо того, что она – преступная) войну, ни разу не упустил возможность упустить возможность выпутаться из этой войны. Трамп, на мой взгляд, был для него последней и на самом деле фантастической возможностью не просто выпутаться, а можно сказать, выйти как гусь «сухим из войны».

Но Путин сдернул лишнюю карту, и на наших глазах Трамп превращается для него из возможности в проблему. Повторяется история с первой каденцией Трампа, когда все тоже начиналось за здравие, а закончилось для Путина за упокой, то есть масштабной программой перевооружения Украины при Порошенко, старт которой дал именно Трамп. Воистину, никогда такого не было, и вот опять.

Что не просчитал Путин? То, что Трамп еще менее просчитываемый, чем он сам. Человек, принимающий решения в политике на основании эмоций, опасен. Два человека, опирающиеся на эмоции и соревнующиеся друг с другом в том, у кого морда шире, способны довести ситуацию до критической черты, и я не уверен, что у этой критической черты нервы сдадут именно у Трампа.

Конечно, Путин по-прежнему рассчитывает на свой фарт и надеется, что сработает ставка на «зеро» (Герасимова). То есть он всерьез полагает, что украинский фронт рухнет, и ему откроется истина. Это в теории возможно – война есть война. Но с каждой неделей в этом все труднее убедить окружающих. Что еще противнее – в этом все труднее убеждать Трампа. И вот уже вашингтонская Пиковая дама зловеще шепчет: «Тройка, семерка, туз».

Может ли еще Путин отыграть назад и вернуть каким-нибудь шулерским приемом лишнюю карту в колоду, или упрется и будет биться до последней карты, пока колоду не вынесут из Кремля? Этого никто не знает. Когда амбиция и обида играют против инстинкта самосохранения, результат непредсказуем. Вопрос лишь в том, захотят ли миноритарные акционеры путинского казино доводить дело до банкротства предприятия или вырубят свет в игровом зале раньше, чем игра закончится?

Владимир Пастухов, Telegram

