Литва продлила закрытие воздушного пространства на границе с Беларусью 2.10.2025, 16:09

До декабря.

До 1 декабря продлено закрытие воздушного пространства Литвы на границе с Беларусью, сообщает информационное BNS со ссылкой на Минобороны этой страны.

Ограничение будет действовать до тех пор, пока новое законодательное регулирование не позволит командующему Вооруженными силами закрывать отдельные районы, заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

«Мы будем держать определенную часть воздушного пространства закрытой до тех пор, пока не проведем всю практическую работу. Тогда мы сможем очень точно и аккуратно закрывать его там, где и когда это потребуется, возможно, лишь на короткие периоды времени», — уточнила Шакалене.

Ранее сообщалось, что изначально Литва закрыла воздушное пространство вдоль части границы с Беларусью в августе — до 1 октября.

