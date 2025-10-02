Даже новейшие системы не заменят умения пилотов истребителей 2.10.2025, 16:15

Причина проста.

Современные истребители оснащены дальнобойными ракетами, системами малозаметности и сенсорными сетями, что делает воздушный бой на близкой дистанции на первый взгляд устаревшим. Тем не менее обучение воздушному бою «лицом к лицу» остается ключевым элементом подготовки пилотов по всему миру, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Причина проста, даже в условиях дальнобойных ракеты можно промахнуться, а электронные помехи, сложный рельеф и строгие правила ведения огня могут вынудить пилота вступить в ближний бой. В такие моменты выживание зависит исключительно от мастерства пилота в управлении мощностью, углами атаки и таймингом маневров.

Навыки ближнего боя формируют инстинктивные реакции, которые помогают пилоту занять выгодную позицию за спиной противника, управлять скоростью и высотой, а также принимать мгновенные решения под нагрузкой до нескольких G.

Цель обучения — не просто запомнить маневры, а выработать стратегическое мышление — управление хаосом, предугадывание позиции противника и мгновенные решения в критических ситуациях.

Хотя классический «ближний бой» постепенно исчезает из современных боевых операций, возможность ближнего боя все еще существует. Поэтому тренировки остаются важной частью подготовки пилотов и последней «страховкой» на случай критической ситуации.

