Цена слов Лукашенко Денис Казанский

2.10.2025, 16:21

Все российские пропагандисты в один голос констатируют, что на фронте тупик.

1 августа на встрече с Путиным Лукашенко заявил, что если Украина срочно не побежит сдаваться России, то «через месяц-полтора-два там даже оборонительных сооружений не останется». Россия все разрушит и захватит.

Прошло два месяца. За это время Россия не смогла захватить ничего, кроме нескольких разоренных и разрушенных сел. А темпы наступления российской армии в сентябре упали почти в 2 раза по сравнению с августом. Все российские пропагандисты в один голос констатируют, что на фронте тупик.

В очередной раз можно зафиксировать, чего стоят слова и угрозы Лукашенко.

Денис Казанский, Telegram

