закрыть
2 октября 2025, четверг, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цена слов Лукашенко

  • Денис Казанский
  • 2.10.2025, 16:21
Цена слов Лукашенко

Все российские пропагандисты в один голос констатируют, что на фронте тупик.

1 августа на встрече с Путиным Лукашенко заявил, что если Украина срочно не побежит сдаваться России, то «через месяц-полтора-два там даже оборонительных сооружений не останется». Россия все разрушит и захватит.

Прошло два месяца. За это время Россия не смогла захватить ничего, кроме нескольких разоренных и разрушенных сел. А темпы наступления российской армии в сентябре упали почти в 2 раза по сравнению с августом. Все российские пропагандисты в один голос констатируют, что на фронте тупик.

В очередной раз можно зафиксировать, чего стоят слова и угрозы Лукашенко.

Денис Казанский, Telegram

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип