Кремль бросил в бой ботов

  • 2.10.2025, 16:32
Кремль бросил в бой ботов

Власти РФ через подконтрольные аккаунты оправдывают рост цен на бензин и пытаются убедить, что топлива хватает.

Провластные боты начали массово убеждать россиян в том, что в России нет дефицита бензина, а рост цен на топливо — это «нормально». Согласно данным проекта «Ботнадзор», которые проанализировала «Верстка», с начала недели они оставили во «ВКонтакте» более 1300 комментариев под публикациями на тему топливного кризиса. Всего в информационной кампании было задействовано более 550 аккаунтов. Они сосредоточились на комментировании постов преимущественно в региональных пабликах и группах на автомобильную тематику.

«Одна АЗС [перестала продавать бензин], причем непонятно, какие причины там, а раздувают так, будто бы уже во всей стране бензина нет и вся Россия пешком ходит», — говорится в одном из комментариев. Автор другого успокаивает: «Уже все налаживается, запасы на заправках пополняются, все норм». «На одной из станций одной сети одного города [нет топлива], а в интернете уже из-за этого пустили слухи, что вся Россия без бензина», — написал еще один бот.

При этом, в отличие от кампании в поддержку повышения НДС до 22% и госмессенджера Мах, в этот раз у ботов не было одного объяснения роста цен на бензин. Топливо дорожает «по объективным причинам, потому что в мире происходит множество событий, и они влияют на экономику страны», говорится в одном комментарии. В другом отмечается, что «во всем виноваты хохлы, они бьют по нашим НПЗ, так как ничего нам не могут сделать на фронте». В третьем скачок цен объясняется «модернизацией» НПЗ и необходимыми для этого инвестициями, а в четвертом — тем, «что нефть и газ дорожают». В еще одном случае бот написал, что «цены на бензин высокие», но тут же смягчил свой тезис тем, что «у нас за этим рынком следят и все будут хорошо».

С начала августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали регулярно бить дронами по российским НПЗ, поразив в общей сложности более двух десятков предприятий. По данным агентства количественной информации «Сила», по состоянию на 28 сентября на НПЗ по всей стране простаивали 38% мощностей по первичной переработке нефти, или 338 тыс. тонн в сутки. Совокупный объем мощностей, которые доступны для производства бензина и дизтоплива, упал на 6% в августе и еще на 18% в сентябре.

В результате, по данным источника «Коммерсанта», производство бензина за сентябрь сократилось на 1 млн тонн, а его дефицит на внутреннем рынке достиг 20% от потребления. С нехваткой топлива столкнулись в общей сложности жители более 20 регионов от Сахалина до Нижегородской области. При этом больнее всего топливный кризис ударил по Дальнему Востоку и Крыму.

На этом фоне правительство запретило экспорт бензина из страны, а также приготовилось начать его закупки за рубежом. Для этого на уровне ЕАЭС были отменены ввозные пошлины на бензин, дизтопливо и авиакеросин. Также, по словам источника «Коммерсанта», властям придется снизить экологические стандарты, чтобы НПЗ выпускали больше топлива.

