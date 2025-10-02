закрыть
2 октября 2025, четверг, 16:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Леонид Судаленко: Судьба Статкевича зависит от международного давления

  • 2.10.2025, 16:35
Леонид Судаленко: Судьба Статкевича зависит от международного давления
Николай статкевич
Фото: Charter97.org

Ключевую роль должны сыграть США.

Ситуация вокруг Николая Статкевича вызывает серьезное беспокойство правозащитников и международного сообщества. Лидер белорусской оппозиции пропал после отказа покинуть страну в рамках сделки Лукашенко с США 11 сентября. Родные и соратники называют это насильственным исчезновением, а эксперты ООН требуют от режима раскрыть его местонахождение.

Что сейчас можно сделать для спасения Николая Статкевича? Как обратить внимание американской стороны на то, что режим Лукашенко фактически сорвал договоренности? С такими вопросом сайт Charter97.org обратился к правозащитнику и бывшему политзаключенному Леониду Судаленко:

— Если говорить о моем личном отношении, то, безусловно, Николай сделал свой выбор — остаться в Беларуси. Этот выбор необходимо уважать. Следует уважать и выбор тех, кто согласился или был вынужден уехать за пределы родины. Это разные пути, но каждый из них является личным и заслуживает уважения.

В нынешних условиях необходимо поддерживать постоянное внимание к делу Статкевича. Тема не должна исчезнуть с международной повестки. Белорусское общество само по себе не способно поддерживать такой уровень огласки, но усилия семьи, правозащитников и всех организаций, должны быть направлены именно на то, чтобы эта тема не сходила с информационных радаров.

При этом мы видим, как сложно идут переговоры с международными партнерами. Последние заявления некоторых представителей США, что политзаключенные не являются приоритетным фактором в отношениях с Беларусью, вызывают серьезные сомнения в перспективах. Это не вселяет уверенности, что шанс на освобождение получат такие фигуры, как Алесь Беляцкий, Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Павел Северинец и многие другие. Репрессии в стране не прекращаются.

Было бы правильным, если бы международные партнеры добились освобождения Николая. Судьба Статкевича во многом зависит от международного давления. Я убежден, что сегодня ключевую роль в этом процессе способен сыграть Дональд Трамп. Для Лукашенко именно он может выступать авторитетной фигурой. Путин и китайский лидеры Си Цзиньпин вряд ли будут заниматься проблемой белорусских политзаключенных.

Существует риск, что дело Статкевича превратится в бесконечный процесс: новые обвинения, новые сроки. Николай уже находится в возрасте, близком к 70 годам. Это фактор, который нельзя игнорировать: здоровье в таких условиях подвержено серьезным рискам. Я сам был в заключении и могу сказать, что в 60 лет там находиться было тяжело, а в 70 лет ситуация станет еще более драматичной.

Поэтому сегодня главное — не прекращать давления и обращаться к международным партнерам, прежде всего к США. Судьба Николая во многом зависит от политической воли и усилий президента США Дональда Трампа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип