Леонид Судаленко: Судьба Статкевича зависит от международного давления 2.10.2025, 16:35

Николай статкевич

Фото: Charter97.org

Ключевую роль должны сыграть США.

Ситуация вокруг Николая Статкевича вызывает серьезное беспокойство правозащитников и международного сообщества. Лидер белорусской оппозиции пропал после отказа покинуть страну в рамках сделки Лукашенко с США 11 сентября. Родные и соратники называют это насильственным исчезновением, а эксперты ООН требуют от режима раскрыть его местонахождение.

Что сейчас можно сделать для спасения Николая Статкевича? Как обратить внимание американской стороны на то, что режим Лукашенко фактически сорвал договоренности? С такими вопросом сайт Charter97.org обратился к правозащитнику и бывшему политзаключенному Леониду Судаленко:

— Если говорить о моем личном отношении, то, безусловно, Николай сделал свой выбор — остаться в Беларуси. Этот выбор необходимо уважать. Следует уважать и выбор тех, кто согласился или был вынужден уехать за пределы родины. Это разные пути, но каждый из них является личным и заслуживает уважения.

В нынешних условиях необходимо поддерживать постоянное внимание к делу Статкевича. Тема не должна исчезнуть с международной повестки. Белорусское общество само по себе не способно поддерживать такой уровень огласки, но усилия семьи, правозащитников и всех организаций, должны быть направлены именно на то, чтобы эта тема не сходила с информационных радаров.

При этом мы видим, как сложно идут переговоры с международными партнерами. Последние заявления некоторых представителей США, что политзаключенные не являются приоритетным фактором в отношениях с Беларусью, вызывают серьезные сомнения в перспективах. Это не вселяет уверенности, что шанс на освобождение получат такие фигуры, как Алесь Беляцкий, Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Павел Северинец и многие другие. Репрессии в стране не прекращаются.

Было бы правильным, если бы международные партнеры добились освобождения Николая. Судьба Статкевича во многом зависит от международного давления. Я убежден, что сегодня ключевую роль в этом процессе способен сыграть Дональд Трамп. Для Лукашенко именно он может выступать авторитетной фигурой. Путин и китайский лидеры Си Цзиньпин вряд ли будут заниматься проблемой белорусских политзаключенных.

Существует риск, что дело Статкевича превратится в бесконечный процесс: новые обвинения, новые сроки. Николай уже находится в возрасте, близком к 70 годам. Это фактор, который нельзя игнорировать: здоровье в таких условиях подвержено серьезным рискам. Я сам был в заключении и могу сказать, что в 60 лет там находиться было тяжело, а в 70 лет ситуация станет еще более драматичной.

Поэтому сегодня главное — не прекращать давления и обращаться к международным партнерам, прежде всего к США. Судьба Николая во многом зависит от политической воли и усилий президента США Дональда Трампа.

