Путин испытывает единство Запада 1 2.10.2025, 17:14

НАТО предстоит защитить внутреннее единство от атак Кремля.

В Европе растет число провокаций. Дроны над Польшей, самолеты МиГ в эстонском небе, кибератаки на аэропорты и инфраструктуру, повреждения подводных кабелей. Все это — часть «серой зоны», кампании России, которая не переходит в открытую войну, но подрывает стабильность, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы не в состоянии войны, но уже и не в мире», — признал канцлер Германии Фридрих Мерц. По мнению экспертов, Путин преследует три цели. Первая — ослабить единство НАТО, заставив союзников сомневаться в надежности США. Вторая — повысить цену поддержки Украины, атакуя страны, наиболее активно помогающие Киеву: Польшу, Эстонию, Данию и Германию. Третья — посеять раздор в западных демократиях, подрывая доверие к центристским правительствам и играя на руку националистам.

Атаки пока не наносят критического ущерба, но создают атмосферу нестабильности. Чтобы противостоять этому, НАТО и ЕС должны действовать жестко. Эксперты предлагают публично разоблачать каждую операцию Москвы, укреплять киберзащиту, избирательные комиссии и системы быстрой реакции. Европа должна развивать дешевые средства перехвата дронов, иначе расходы на оборону станут непосильными.

Также предлагается использовать замороженные российские активы для финансирования обороны Украины, а в случае угрозы жизни или собственности — не исключать жестких ответных мер, вплоть до уничтожения российских самолетов.

Главный вызов — сохраняющаяся неопределенность вокруг позиции США. Американский президент Дональд Трамп, заявивший ранее, что «поощрит Россию» против союзников, которые мало тратят на оборону, вселяет сомнения в надежность американских гарантий. Это, по мнению аналитиков, только подталкивает Путина продолжать давление на Альянс.

