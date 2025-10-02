закрыть
2 октября 2025, четверг
Новый самый богатый человек в мире

  • Петр Чернышов
  • 2.10.2025, 16:52
  • 2,228
Новый самый богатый человек в мире
иллюстративное фото

И это не Илон Маск.

Читаю новости — и вдруг: Илон больше не первый богач мира. Теперь самый богатый человек в мире — Ларри Эллисон.

Ему 81 год, его состояние $393 млрд. Человек, который не строит ракеты, не пишет твиты и не ведет шоу, а просто владеет 40% Oracle. А Oracle как раз подписала контракты на $455 млрд, включая OpenAI — и ее акции взлетели на 40%. Это самый большой рост с 1992 года. Ну а когда у тебя 40% компании - ты либо государство, либо Эллисон.

Это не метафора. Это амбициозный проект Stargate от OpenAI, Oracle и SoftBank стоимостью до $500 млрд — сеть гигантских дата-центров для ИИ, преимущественно в Техасе и других штатах США. Первая фаза в Абилин, Техас, уже запущена: 843 акра земли (341 гектар), $40 млрд на Nvidia GPU (100 000 чипов), мощность до 1.4 ГВт, более 6000 строителей, 1700 постоянных мест. В типовом сервере GB200 NVL72 — 72 суперчипа Nvidia GB200 по $60−70 тыс. каждый (дороже Tesla Model 3 от $42 тыс.).

Общий план: 10 ГВт мощности ($500 млрд инвестиций) — это где-то 2.5 ВВП Украины, распределенные по штатам с фокусом на Техас. В сентябре 2025 анонсировали пять новых сайтов, приближая к 7 ГВт.

И пока эти дата-центры растут из техасской пыли, Эллисон параллельно покупает себе место в будущем Оксфорде. В 2023—2024 он:

— открыл Ellison Institute of Technology — кампус на 300 000 м², что стоило £1.3 млрд, дизайн от Нормана Фостера — это легендарный британский архитектор, он проектировал Apple Park и лондонский небоскреб 30 St Mary Axe.

— купил штаб-квартиру в Лондоне за £162 млн;

— ежегодно финансирует 20 полных стипендий для студентов Оксфорда;

— инвестирует $153 млн в вакцины, климат, AI;

— и даже выкупил паб Eagle and Child, где когда-то сидели Толкин и К.С. Льюис — теперь это будет центр для ученых и стартаперов.

На этом не остановился. Через сына Дэвида он выкупил Paramount, нацелился на Warner Bros Discovery, объединяет HBO Max + Paramount+, охотится на медиастартапы. И даже TikTok — Трамп уже сказал: «I'd like Larry to buy it», и вот Ларри уже возглавляет консорциум, который покупает американский отдел тик-тока за $14 млрд. Все пишут, что это супердешево — а мой диван говорит, что надо дружить с Трампом.

еще интересные факты об Элисоне, он выделил:

— $800 млн — на благотворительность;

— $200 млн — на онкологический центр;

— $375 млн — на фонд Тони Блэра;

— был в шести браках, владеет яхтой с баскетбольной площадкой, занимается бодисерфингом, покупал личный полет на истребителях с сыном

— и вложил сотни миллионов в исследования старения — потому что смерть для него — «глупый концепт»

Кстати, Ларри — еврей, и не просто по происхождению. Он открыто поддерживает Израиль, вкладывает миллионы в медицину, исследования старения и онкологии. Как настоящий еврей, серьезно настроился жить до 120 — и бюджеты у него на это соответствующие. Не просто богатый, а еще и с планом.

Он не просто хочет быть самым богатым. Он хочет быть дольше всех самым богатым. И, похоже, у него есть план. А я тем временем плачу за интернет, смотрю на роутер — и думаю, сколько там ватт? Может, тоже построить что-то. Хоть маленький Stargate на балконе.

Петр Чернышов, Facebook

