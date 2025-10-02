Российский катер приблизился к газопроводу в Балтийском море возле Польши
- 2.10.2025, 17:40
Очередная провакация Кремля.
В МВД Польши раскрыли подробности опасного инцидента, который произошел вблизи Щецина и о котором ранее сообщил польский премьер Дональд Туск, сообщает RMF24.
Пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая сообщила 2 октября днем, что российский катер остановился на 20 минут возле газопровода. Пограничникам пришлось вмешаться.
Инцидент произошел около 6:30 утра. Пограничники с помощью систем наблюдения заметили российский катер, который плыл в направлении России. В какой-то момент судно подошло вплотную к газопроводу – оно дрейфовало рядом с ним около 300 метров. Катер остановился примерно на 20 минут в районе газопровода.
«Береговая охрана установила радиосвязь с экипажем судна и дала указание немедленно покинуть район. Экипаж выполнил указание, и ситуация завершилась благополучно. Территория вокруг газопровода находится под постоянным мониторингом служб», – сообщила Каролина Галецка.
«Подчеркиваю, что в таких случаях службы МВД реагируют немедленно и эффективно, работая совместно и принимая соответствующие меры для обеспечения безопасности стратегической инфраструктуры», – добавила она.