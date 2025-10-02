закрыть
2 октября 2025, четверг, 18:05
Чехия готовится к важнейшим парламентским выборам

  • 2.10.2025, 17:54
Чехия готовится к важнейшим парламентским выборам

Что поставлено на карту?

3–4 октября в Чехии пройдут выборы в Палату депутатов — нижнюю палату парламента. Голосование может вернуть к власти популистскую партию АНО бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, что способно повлиять на внешнеполитический курс страны, её отношения с ЕС, НАТО и поддержку Украины, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Как проходит голосование?

Выборы проводятся раз в четыре года по системе пропорционального представительства. Всего избирается 200 депутатов по открытым спискам в 14 округах. Для прохождения в парламент партиям нужно набрать минимум 5% голосов, коалициям — от 8% до 11% в зависимости от числа участников.

Кто такой Андрей Бабиш?

Бабиш — миллиардер и политик, которого нередко называют «чешским Дональдом Трампом». Его партия АНО позиционирует себя как антисистемная и сотрудничает с евроскептической группой в Европарламенте. Несмотря на коррупционные скандалы, включая дело о «Гнезде аиста» и офшорные сделки, Бабиш остаётся одним из самых популярных политиков страны.

Как граждане Чехии оценивают действующее правительство?

Премьер Петр Фиала — один из наименее популярных лидеров Европы, ему не доверяют 77% чехов. Его правительство проводило политику финансовой стабильности, отказалось от российского газа и сохранило проевропейский курс, однако рост налогов и непопулярные реформы сыграли против него. На этом фоне усилились позиции АНО и радикалов, включая евроскептическую партию Свобода и прямая демократия (SPD).

Что это значит для будущего Чехии?

Победа Бабиша укрепит позиции популистов в Европе. Хотя Чехия вряд ли встанет на сторону России, её роль в поддержке Украины может ослабнуть. Политологи также допускают возможность широкой коалиции АНО и правящего блока Spolu.

Через 35 лет после падения коммунизма Чехия переживает те же политические процессы, что и многие страны Европы: рост популизма, недовольство экономикой и запрос на перемены.

