2 октября 2025, четверг, 18:05
В Беларуси установили лимиты для цен на картошку и капусту

  • 2.10.2025, 17:59
В Беларуси установили лимиты для цен на картошку и капусту
Фото: onliner

Государство регулирует рынок, готовясь к дефициту.

В Беларуси установлены предельные максимальные розничные цены для картофеля, морковки, свеклы, капусты и яблок. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликовано на Национальном правовом портале. Вот как будут ограничиваться цены.

Документ устанавливает предельные максимальные розничные цены на плодоовощную продукцию, поступившую по договору поставки из стабилизационных фондов товаров для республиканских государственных нужд.

С 15 ноября 2025 года за килограмм продукта они будут такими (включая НДС):

картофель продовольственный свежий — 1,07 рубля;

свекла столовая свежая — 1,17 рубля;

морковь столовая свежая — 1,35 рубля;

капуста белокочанная свежая — 1,62 рубля;

лук репчатый свежий — 1,68 рубля;

яблоки свежие — 4,80 рубля.

Документ устанавливает предельную максимальную торговую надбавку при формировании розничных цен на плодоовощную продукцию из стабфондов в размере 30%.

Постановление вступает в силу 2 октября 2025 года.

