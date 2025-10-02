закрыть
В Беларуси заработало пенсионное новшество

  • 2.10.2025, 18:04
В Беларуси заработало пенсионное новшество

Оно касается выплат денег тем, кто отбывает заключение.

С 1 октября заработало пенсионное новшество. Оно касается выплат этих денег тем, кто отбывает заключение.

С октября пенсии заключенных будут перечислять не на личный счет каждого из них, как было раньше, а просто в исправительное учреждение. Для этого среди прочего ввели изменения в Уголовно-исполнительный кодекс.

При этом власти прописали, что из пенсий находящихся в местах лишения свободы могут удерживать средства на возмещение стоимости питания, коммунальных услуг, средств личной гигиены, одежды и обуви (кроме стоимости специального питания, специальной одежды, специальной обуви и других необходимых средств индивидуальной защиты).

«При помещении пенсионера в места лишения свободы назначенную ему пенсию будут перечислять в исправительное учреждение по месту отбывания наказания в полном объеме, — отмечали ранее в парламенте. — Все необходимые удержания из пенсии (в том числе стоимость содержания) будут напрямую осуществляться исправительному учреждению (сегодня пенсионные органы удерживают стоимость содержания, и в исправительное учреждение перечисляется 10% пенсии)».

По факту это делают и раньше, на это ранее обращали внимание правозащитники. Речь идет о том, чтобы узаконить эту схему.

