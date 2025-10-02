«Коммунарка» ухудшила качество конфет, чтобы удешевить их 2.10.2025, 18:10

Об этом сообщили на фабрике.

На фабрике «Коммунарка» объяснили, почему качество их сладостей ухудшилось. Причина оказалась в рецептуре конфет, которую изменили, чтобы удешевить их. Об этом Telegraf.news рассказали на предприятии.

Журналисты издания обратились за комментарием фабрики после того, как заметили несколько жалоб от белорусов в комментариях к видео «Коммунарки» в TikTok:

«„Знічка“ просто отвратная стала», — поделился один из пользователей соцсети.

Начальник управления по качеству «Коммунарки» Анна Козырь рассказала: чтобы удержать потребителя, на фабрике производят конфеты «разных ценовых сегментов». А для того, чтобы сделать их дешевле, приходится заменять одни ингредиенты на другие.

Например, в той же «Знiчке» на смену шоколадной глазури пришла кондитерская. Именно это, вероятно, и заметили покупатели. Козырь обратила внимание, что «эти конфеты для тех, кто ставит в приоритет цену, а не качество».

«Мы стараемся сделать так, чтобы наши сладости были доступны всем. Например, кто бы что ни говорил, но рецептура тех же «Столичных» не менялась с самого начала, а это 60 лет. Сюда же входят «Красная шапочка», «Трюфели», «Минчанка» и «Птичка», — отметила Анна Козырь.

Она добавила, что для тех, кто ставит на первое место качество продукта, на фабрике представлен целый ряд конфет из шоколада в натуральной глазури. Например, «Любимая Алёнка», «Мишка на поляне», «Красная шапочка» и другие.

Напомним, на цены шоколада по всему миру сейчас влияет и кризис с какао-бобами, с которым столкнулись производители в Западной Африке из-за засухи в 2023 году. В конце 2024 года цена на этот сельхозпродукт доходила до 11 954 долларов за тонну. По этой причине мировые компании, которые занимаются выпуском шоколадных изделий, начали уменьшать процентное содержание какао-масла в своей продукции.

