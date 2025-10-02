Украинская армия с помощью хитрости сбила истребитель Су-34 и вертолет Ми-8 россиян
- 2.10.2025, 18:20
ВСУ загнали оккупантов в ловушку с помощью фальшивого Patriot.
ВСУ провели успешные операции против российской авиации, применив нестандартные методы. 25 сентября украинская ПВО сбила российский фронтовой бомбардировщик Су-34 в Запорожской области.
По информации BILD, Киев использовал зенитный комплекс Patriot, об уничтожении которого российская армия отчиталась накануне. На самом деле ВСУ выставили подготовленный муляж комплекса, а настоящий оставили в засаде.
Российский самолет, уверенный в отсутствии украинской обороны, вышел на задание и был поражен ракетой Patriot. Согласно сообщениям российских СМИ, один из членов экипажа погиб, второй выжил.
Через несколько дней украинцы нанесли еще один удар. 29 сентября в Донецкой области они впервые уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью дрона-камикадзе.
По информации BILD, разведка ВСУ заранее отслеживала маршруты российских пилотов и несколько дней подряд запускала беспилотники в их предполагаемую зону полета. В тот день расчет оказался точным — дрон поджидал вертолет в воздухе и смог сбить его.
Эти эпизоды, как отмечает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, показывают, что даже в условиях значительного превосходства России в воздухе Украина может наносить чувствительные удары, используя новые тактики.