Чиновники анонсировали изменения в Трудовой кодекс
- 2.10.2025, 18:22
К чему готовиться белорусам.
В Минтруда анонсировали, что разрабатывают изменения в Трудовой кодекс. В этом ведомству помогает Федерация профсоюзов.
«Совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси мы сейчас работаем над проектом закона о внесении изменений в Трудовой кодекс. Вводится масса норм, которые в том числе улучшат положение работников. Мы также выслушали нанимателей. Как регулятор отрасли находим взаимоприемлемое решение для всех сторон», — сообщил замминистра труда и соцзащиты населения Олег Токун.
Ранее в Федерации профсоюзов рассказывали, что чиновники среди прочего могут расширить список работников, которым предоставляется выходное пособие при их увольнении по инициативе нанимателя.
«Например, не менее среднего двухнедельного заработка предлагается выплачивать в случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности или установления работнику нетрудоспособности в соответствии с заключением медико-реабилитационной экспертной комиссии», — уточняли в Федерации профсоюзов.
Среди других изменений, которые могут внести в Трудовой кодекс, — отмена продления контракта, а вместо этого заключение новых, а также введение работы в режиме саморегулируемого трудового времени.