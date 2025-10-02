Чиновники анонсировали изменения в Трудовой кодекс 2.10.2025, 18:22

3,140

К чему готовиться белорусам.

В Минтруда анонсировали, что разрабатывают изменения в Трудовой кодекс. В этом ведомству помогает Федерация профсоюзов.

«Совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси мы сейчас работаем над проектом закона о внесении изменений в Трудовой кодекс. Вводится масса норм, которые в том числе улучшат положение работников. Мы также выслушали нанимателей. Как регулятор отрасли находим взаимоприемлемое решение для всех сторон», — сообщил замминистра труда и соцзащиты населения Олег Токун.

Ранее в Федерации профсоюзов рассказывали, что чиновники среди прочего могут расширить список работников, которым предоставляется выходное пособие при их увольнении по инициативе нанимателя.

«Например, не менее среднего двухнедельного заработка предлагается выплачивать в случае неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд из-за временной нетрудоспособности или установления работнику нетрудоспособности в соответствии с заключением медико-реабилитационной экспертной комиссии», — уточняли в Федерации профсоюзов.

Среди других изменений, которые могут внести в Трудовой кодекс, — отмена продления контракта, а вместо этого заключение новых, а также введение работы в режиме саморегулируемого трудового времени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com