Легенда минского «Динамо» попался на наркотиках 1 2.10.2025, 18:35

5,362

Йере Каралахти

Хоккеиста арестовали.

2 октября утром Хельсинкский районный суд принял решение об аресте бывшего игрока хоккейной сборной Финляндии и клубов НХЛ и КХЛ Йере Каралахти. Бывший спортсмен, который в свое время играл и в минском «Динамо», подозревается в совершении тяжкого наркопреступления, якобы совершенного в Хельсинки в период с 1 июня по 29 сентября 2025 года, пишет Yle.

Полиция сейчас продолжает следствие, а суд обязал, чтобы обвинение по этому делу было предъявлено не позднее 15 января 2026 года. По данным издания Yle, в этот же день суд рассмотрел вопросы об аресте и других лиц, подозреваемых в наркопреступлениях, однако неизвестно, связаны ли они непосредственно с Каралахти.

Адвокат Каралахти сообщил, что его подзащитный полностью отрицает обвинения. Подробности дела остаются засекреченными.

Йере Каралахти — известный в прошлом хоккеист. В составе сборной Финляндии он трижды завоевывал серебро и один раз бронзу на чемпионатах мира, а также был включен в символическую сборную турнира.

В 2011‑2013 годах его клубом в Континентальной хоккейной лиге было минское «Динамо», и тогда он был одним из лидеров команды. Финский легионер одно время был даже капитаном «Динамо», а в 2011 году играл в матче всех звезд КХЛ.

Это не первый раз, когда Каралахти попадает в поле зрения правоохранительных органов. В 2007 году Хельсинкский апелляционный суд признал его виновным в приобретении амфетамина в Эстонии на сумму 10 тысяч евро и в содействии тяжкому наркопреступлению. Тогда он получил 1 год и 8 месяцев условного срока.

В 2008 году он также был осужден за употребление наркотиков. Сам Каралахти признавал, что в начале 2000‑х страдал от серьезной зависимости. В 2017 году вышла книга о жизни хоккеиста, где подробно описываются его проблемы с наркотиками, которые начались еще в подростковом возрасте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com