«Стены есть — и на том спасибо!» 2 2.10.2025, 18:45

2,334

Молодого врача заставляют работать в деревне с шокирующими бытовыми условиями.

Выпускница медицинского университета Мария Суровец по распределению попала на пятилетнюю отработку в Житковичскую больницу. Оттуда ее направили работать врачом общей практики в поселок Красное. Там ей предоставили жилье — двухкомнатную квартиру. Газа там не было, как и горячей воды, квартира была ужасно запущена, повсюду — антисанитария. Главврач на претензии ответил: «А что вы хотели? Стены есть — и на том спасибо!», пишет BGMedia.

Девушка начала искать другое жилье — как в Красном, так и Житковичах, но безуспешно. Она попыталась получить перераспределение, так как имеет право: муж живет и работает в Калинковичах, есть собственное жилье. Но и тут молодая специалистка получила отказ.

Девушка пошла на прием к заместителю председателя Гомельского облисполкома Дмитрию Алейникову. Он возмутился условиями жилья для молодых специалистов, назвал их «неприемлемыми» и пообещал разобраться.

Официально: молодой специалист обязан отработать, в доме поклеили обои

«Точку в деле» поставил Минздрав.

«Минздрав проанализировал кадровую ситуацию по врачам общей практики в Житковичской и Калинковичской больницах, куда молодой специалист хотела перенаправляться. Специальная комиссия решила, что для недопущения ухудшения доступности медпомощи в Житковичской больнице молодому специалисту нужно отработать положенное время в амбулатории поселка», — к такому выводу пришло министерство.

«Гомельская правда» написала, что в доме, где собирались поселить девушку, проведен ремонт и показала комнаты со свежими обоями. Относительно счетчика на газ газета написала, что его дадут, когда молодая специалистка подпишет договор. Об отсутствии горячей воды издание умолчало.

Комментаторы в тиктоке в основном пожалели молодого врача.

«К сожалению, тут еще не все так плохо. У меня подруга отрабатывала в Калинковичском районе, в деревне Большие Автюки. Ей дали жилье (дом), а в этом доме нет ничего для жизни. Даже банального туалета и ванны. Отсутствовало отопление (была печка, из которой текла вода), а в дополнение к дому шло хозяйство из кур и кота, за которыми она должна была ухаживать, и две табуретки посреди гостиной — тоже «на отработку 5 лет».

«Сейчас набегут комментаторы, которые скажут, что это «нормальное жилье», и вообще, «еще чего захотели, все вам бесплатно подавай». А если серьезно, моя мама когда-то тоже отрабатывала распределение (правда, в городе), так ей вообще выделили только койко-место в интернате с грязным туалетом. Но это еще в советское время было».

«Профсоюз Минздрава, исполнительная власть, шарики, флаги, местное СММ. Все просто и понятно: студента загнали в крепостное право, открытое хамство, помогаем беженцам, строим приюты для собак, а тут такое — в Год благоустройства неплохой рапорт для должностных лиц, год же еще не закончился».

«Некоторым одногруппникам моей жены для жилья дали палаты в инфекционном отделении, у некоторых были дома полуразрушенные».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com