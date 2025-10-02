Российской армии на фронт начали отправлять медицинские изделия времен Брежнева 8 2.10.2025, 18:51

1,910

Оккупанты получают бинты, вату и перевязочные пакеты 1977 года выпуска.

Российские военные, участвующие во вторжении в Украину, получают в качестве гуманитарной помощи медицинские изделия 1977 года выпуска. Об этом сообщает Z-канал «Курсы тактической медицины», публикуя фотографии коробок с советскими бинтами, ватой и перевязочными пакетами почти полувековой давности, передает The Moscow Times.

Автор канала задается риторическим вопросом: «Вы действительно считаете, что воевать с косынками 1977 года, с советскими перевязочными пакетами примерно из этого же периода — крайняя необходимость?». В публикации подчеркивается, что проблема носит системный характер: «Речь идет о систематических, массовых поставках, осуществляемых организациями с громкими названиями и солидным финансированием». Канал призывает прекратить «ностальгию по вате и марле времен СССР», отмечая, что «эта ностальгия опасна для жизни».

«Пока вы ностальгируете, противник использует самые современные средства поражения, и мы должны им противостоять не вчерашними, а сегодняшними технологиями», — возмущается «военкор». В качестве примера он приводит современные израильские повязки и гемостатики нового поколения, указывая, что российские военные получают «остатки прошлого века».

Информация о гумпомощи 50-летней давности появилась на фоне других сообщений о трудностях в российских войсках. Так, по данным Фонда Карнеги за международный мир, с начала полномасштабного вторжения в Украину количество случаев заражения ВИЧ среди российских военнослужащих увеличилось на 2000%, что в фонде связывают с условиями в армии РФ: незащищенными половыми контактами среди военных и употреблением наркотиков.

Одновременно с этим российские военные вынуждены прибегать к нетривиальным методам ведения боевых действий. Как сообщал Z-«военкор» Семен Пегов, в ВС РФ из-за нехватки техники началось «возрождение русской конницы» — штурмующие позиции ВСУ военные стали использовать лошадей для перемещения по полю боя. Также есть многочисленные случаи привлечение ослов и верблюдов для перевозки грузов, включая боеприпасы.

