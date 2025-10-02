Тихий ужас: белоруска показала подъезд после капремонта в Мозыре 2 2.10.2025, 19:06

Жительница Мозыря Анна опубликовала в TikTok видео, в котором показала результат капитального ремонта в подъезде одного из жилых домов — и к итогам реновации действительно есть вопросы. Ролик собрал сотни комментариев, в которых белорусы из разных городов делятся своим опытом, передает «Зеркало».

— Посмотрите, как в Мозыре делается капремонт, — говорит Анна за кадром, показывая обшарпанный подъезд.

В ролике видно, что стены покрашены неровно, местами со старой облупившейся краской. На лестничной площадке зияет дыра в стене, а старые почтовые ящики остались нетронутыми. Единственное, что выглядит новым, — это электрические щитки.

— Щитки только поменяли, и все, — комментирует авторка.

Она также показывает разбитые бетонные ступеньки на лестнице:

— Уже не то что краски не осталось, здесь уже просто бетон весь вытерся, до щебня.

В конце видео Анна демонстрирует ярко и аккуратно покрашенный фасад дома, который резко контрастирует с состоянием подъезда.

— Только снаружи покрасили, и все. А внутри — пофиг, что творится, — заключает она.

Ролик собрал более сотни комментариев. Белорусы из разных городов стали делиться своим опытом капремонта и обсуждать увиденное:

«В квартирах еще хуже делают. Мы в прошлом году пережили капремонт. Это было просто стихийное бедствие. В ванной и туалете пришлось полностью делать ремонт, а сколько было пыли и грязи…»

«В Речице точно так — только трубы в подвале поменяли и проводку и стояки в туалете, а сами жильцы сбрасывались на ремонт в подъезде».

«Это ретростиль под старину, сейчас так модно».

«Как притон! Вот и как жить в таких условиях молодым семьям с детьми? А потом удивляются, почему рождаемость упала так сильно».

