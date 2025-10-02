закрыть
2 октября 2025, четверг, 19:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Тихий ужас: белоруска показала подъезд после капремонта в Мозыре

2
  • 2.10.2025, 19:06
  • 1,854
Тихий ужас: белоруска показала подъезд после капремонта в Мозыре

Видео.

Жительница Мозыря Анна опубликовала в TikTok видео, в котором показала результат капитального ремонта в подъезде одного из жилых домов — и к итогам реновации действительно есть вопросы. Ролик собрал сотни комментариев, в которых белорусы из разных городов делятся своим опытом, передает «Зеркало».

@annashkaranda2

это Мозырь,детка😎🤌

♬ som original - Vasilisa Kaganovskaya Updates

— Посмотрите, как в Мозыре делается капремонт, — говорит Анна за кадром, показывая обшарпанный подъезд.

В ролике видно, что стены покрашены неровно, местами со старой облупившейся краской. На лестничной площадке зияет дыра в стене, а старые почтовые ящики остались нетронутыми. Единственное, что выглядит новым, — это электрические щитки.

— Щитки только поменяли, и все, — комментирует авторка.

Она также показывает разбитые бетонные ступеньки на лестнице:

— Уже не то что краски не осталось, здесь уже просто бетон весь вытерся, до щебня.

В конце видео Анна демонстрирует ярко и аккуратно покрашенный фасад дома, который резко контрастирует с состоянием подъезда.

— Только снаружи покрасили, и все. А внутри — пофиг, что творится, — заключает она.

Ролик собрал более сотни комментариев. Белорусы из разных городов стали делиться своим опытом капремонта и обсуждать увиденное:

«В квартирах еще хуже делают. Мы в прошлом году пережили капремонт. Это было просто стихийное бедствие. В ванной и туалете пришлось полностью делать ремонт, а сколько было пыли и грязи…»

«В Речице точно так — только трубы в подвале поменяли и проводку и стояки в туалете, а сами жильцы сбрасывались на ремонт в подъезде».

«Это ретростиль под старину, сейчас так модно».

«Как притон! Вот и как жить в таких условиях молодым семьям с детьми? А потом удивляются, почему рождаемость упала так сильно».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип