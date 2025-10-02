закрыть
2 октября 2025, четверг, 19:39
В РФ задержали Лаврова

  • 2.10.2025, 19:10
  • 3,878
Иллюстрационное фото

Его решили отправить на войну.

Участника войны против Украины из Приморского края Алексея Лаврова, который по возвращении с фронта стал региональным депутатом, задержали и собираются снова отправить в «зону СВО». Об этом рассказала супруга депутата-единоросса Татьяна, обращение которой опубликовал приморский общественник Максим Чихунов. По словам жены «ветерана СВО», командование отказывает Лаврову в увольнении, несмотря на статус депутата и необходимость ухода за ней и двумя детьми, передает The Moscow Times.

«Мой муж избран народом, он настоящий герой, но командиры, видимо, считают, что время героев не наступило, а указом Владимира Владимировича Путина пренебрегают», — заявила Лаврова, которая, по ее собственным словам, лежит в больнице с переломом позвоночника. Депутата-военного сейчас «под конвоем удерживает военная полиция», готовясь отправить его в зону боевых действий, сообщила Лаврова. Она призвала власти региона и избирком Приморья вмешаться и «остановить саботаж закона».

35-летний Лавров прошел в Думу Тернейского округа Приморья по результатам сентябрьских выборов. Он баллотировался от «Единой России», обратила внимание «Горизонтальная Россия».

Ранее Путин призывал активнее продвигать участников украинской войны на руководящие должности в структурах власти. По его мнению, такой шаг принесет пользу работе госорганов.

«Знаю, что в ваши ряды вливаются как раз участники боевых действий. Уверен, что они внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, в Государственной Думе, в федеральных органах власти. Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена», — заявлял диктатор РФ на встрече с руководителями думских фракций.

