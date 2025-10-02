закрыть
2 октября 2025, четверг, 19:39
Зеленский заинтриговал новым оружием от США

1
  • 2.10.2025, 19:28
Зеленский заинтриговал новым оружием от США

Киев может получить «что-то большее».

Украина после встречи с США на уровне лидеров может получить новую помощь в контексте дальнобойных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского в Дании.

Глава государства отметил, что Украина никогда первой не атаковала объекты гражданской инфраструктуры РФ, а только отвечала на удары агрессора. Около года назад у украинских защитников не было возможностей отвечать, и тогда удары оккупантов приводили к блэкаутам.

По словам Зеленского, Украина потенциально может применять столько же дронов в день, сколько Россия (около 500-600 единиц). Но все упирается в финансирование.

Он отметил, что если Украине удастся выйти на такие показатели в контексте применения беспилотников, то у россиян появятся вопросы к российскому диктатору Владимиру Путину.

«До этого мы использовали только наши системы вооружения. После моей встречи с президентом США мы, возможно, будем иметь что-то большее», - заинтриговал президент.

