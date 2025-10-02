закрыть
2 октября 2025, четверг
Мигрантов в Беларуси впервые экзаменовали по русскому языку

  2.10.2025, 19:36
Оценки засекретили.

В Беларуси прошел первый экзамен на знание русского языка для мигрантов. Его итоги публикует БелТА.

Это был новый для нашей страны опыт, Минобразования специально разработало тестовые задания для жителей зарубежья.

В первый день, 30 сентября, испытание прошли 90 человек.

Работы иностранцев по языку уже проверены. С заданиями тестов якобы удалось справиться 81 человеку из 90 сдающих, что приравнивается к 90%. Все они получили положительный результат.

Уровень знаний мигрантов неизвестен – оценки за экзамен в ведомстве не привели.

Для оставшихся девяти человек неудовлетворительный итог испытания не обернется катастрофой – можно записаться на следующую дату тестирования. Оно пройдет 15 октября.

Проводят тестирование во всех областных вузах. Общее количество мест для сдачи, которое способно обеспечить Минобразования, – по 500 дважды в месяц. Белорусские власти планируют проводить экзамен 15-го числа и в конце месяца.

Число попыток сдачи не ограничено.

