Мигрантов в Беларуси впервые экзаменовали по русскому языку 2 2.10.2025, 19:36

Оценки засекретили.

В Беларуси прошел первый экзамен на знание русского языка для мигрантов. Его итоги публикует БелТА.

Это был новый для нашей страны опыт, Минобразования специально разработало тестовые задания для жителей зарубежья.

В первый день, 30 сентября, испытание прошли 90 человек.

Работы иностранцев по языку уже проверены. С заданиями тестов якобы удалось справиться 81 человеку из 90 сдающих, что приравнивается к 90%. Все они получили положительный результат.

Уровень знаний мигрантов неизвестен – оценки за экзамен в ведомстве не привели.

Для оставшихся девяти человек неудовлетворительный итог испытания не обернется катастрофой – можно записаться на следующую дату тестирования. Оно пройдет 15 октября.

Проводят тестирование во всех областных вузах. Общее количество мест для сдачи, которое способно обеспечить Минобразования, – по 500 дважды в месяц. Белорусские власти планируют проводить экзамен 15-го числа и в конце месяца.

Число попыток сдачи не ограничено.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com