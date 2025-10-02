Мигрантов в Беларуси впервые экзаменовали по русскому языку

Мигрантов в Беларуси впервые экзаменовали по русскому языку2
2.10.2025
Оценки засекретили.
В Беларуси прошел первый экзамен на знание русского языка для мигрантов. Его итоги публикует БелТА.
Это был новый для нашей страны опыт, Минобразования специально разработало тестовые задания для жителей зарубежья.
В первый день, 30 сентября, испытание прошли 90 человек.
Работы иностранцев по языку уже проверены. С заданиями тестов якобы удалось справиться 81 человеку из 90 сдающих, что приравнивается к 90%. Все они получили положительный результат.
Уровень знаний мигрантов неизвестен – оценки за экзамен в ведомстве не привели.
Для оставшихся девяти человек неудовлетворительный итог испытания не обернется катастрофой – можно записаться на следующую дату тестирования. Оно пройдет 15 октября.
Проводят тестирование во всех областных вузах. Общее количество мест для сдачи, которое способно обеспечить Минобразования, – по 500 дважды в месяц. Белорусские власти планируют проводить экзамен 15-го числа и в конце месяца.
Число попыток сдачи не ограничено.