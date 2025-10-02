Путин процитировал группу «Любэ» в своей речи на Валдае 7 2.10.2025, 20:17

4,208

Диктатор РФ оказался любителем шансона.

Правитель РФ Владимир Путин процитировал слова из песни группы «Любэ» во время выступления на Валдае.

Диктатор РФ вспомнил одну из известных композиций коллектива Николая Расторгуева, когда говорил о смене международной повестки.

«Надо искать точки соприкосновения, совпадения интересов. Никто не готов играть по правилам, заданным кем-то одним где-то далеко. Как пел у нас один известный шансонье, «там за туманами». Ну или там за океанами», — заявил Путин.

