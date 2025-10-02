Зеленский: Путин лгал Трампу, что за два месяца захватит восток Украины

Зеленский: Путин лгал Трампу, что за два месяца захватит восток Украины2
- 2.10.2025, 20:35
ВСУ разрушают эти нарративы.
Российский диктатор Владимир Путин врал президенту США Дональду Трампу, что армия РФ через месяц оккупирует украинский Покровск в Донецкой области, а еще через два — чуть ли не весь восток Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 2 октября.
«Когда Путин предоставлял ложную информацию Трампу и его команде, что они оккупируют наши территории... Что через месяц они будут в Покровске, а через два они захватят чуть ли не весь восток Украины, а дальше пойдут на Харьков, Днепр, а потом в Киев, они демонстрировали какие-то карты, очень странные схемы, я видел многое», - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что необходимо разрушать эту российскую пропаганду.
«И именно это наши военные делают, и именно это делает наша дипломатическая команда», - добавил глава государства.