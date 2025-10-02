закрыть
2 октября 2025, четверг
Зеленский: Путин лгал Трампу, что за два месяца захватит восток Украины

  • 2.10.2025, 20:35
Зеленский: Путин лгал Трампу, что за два месяца захватит восток Украины

ВСУ разрушают эти нарративы.

Российский диктатор Владимир Путин врал президенту США Дональду Трампу, что армия РФ через месяц оккупирует украинский Покровск в Донецкой области, а еще через два — чуть ли не весь восток Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 2 октября.

«Когда Путин предоставлял ложную информацию Трампу и его команде, что они оккупируют наши территории... Что через месяц они будут в Покровске, а через два они захватят чуть ли не весь восток Украины, а дальше пойдут на Харьков, Днепр, а потом в Киев, они демонстрировали какие-то карты, очень странные схемы, я видел многое», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что необходимо разрушать эту российскую пропаганду.

«И именно это наши военные делают, и именно это делает наша дипломатическая команда», - добавил глава государства.

