закрыть
2 октября 2025, четверг, 21:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Певец-путинист Газманов снизил свой гонорар из-за отсутствия спроса

5
  • 2.10.2025, 20:49
  • 1,424
Певец-путинист Газманов снизил свой гонорар из-за отсутствия спроса

От выступлений артиста отказались даже на День полиции РФ.

Певец-путинист, народный артист России Олег Газманов снизил свой гонорар почти в два раза. Об этом сообщает издание Baza.

По информации источника, из-за высокой стоимости от выступлений артиста отказались даже на День полиции, когда он традиционно пользуется популярностью. Сообщается, что на фоне популярности в социальных сетях артист решил поднять свой гонорар до семи миллионов рублей. Однако вскоре вирусный спрос снизился, певец вынужден был снизить ценник до четырех миллионов.

Впрочем, в райдере Газманова, как отмечает канал, все еще остались дорогие и премиальные позиции. В 2024 году артист запрашивал виски, квашеную капусту и сало. В 2025 Газманов отказался от капусты и сала, а виски заменил на текилу элитных брендов.

Ранее стало известно, что Газманов оказался в больнице после концерта на Камчатке.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип