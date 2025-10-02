Певец-путинист Газманов снизил свой гонорар из-за отсутствия спроса 5 2.10.2025, 20:49

От выступлений артиста отказались даже на День полиции РФ.

Певец-путинист, народный артист России Олег Газманов снизил свой гонорар почти в два раза. Об этом сообщает издание Baza.

По информации источника, из-за высокой стоимости от выступлений артиста отказались даже на День полиции, когда он традиционно пользуется популярностью. Сообщается, что на фоне популярности в социальных сетях артист решил поднять свой гонорар до семи миллионов рублей. Однако вскоре вирусный спрос снизился, певец вынужден был снизить ценник до четырех миллионов.

Впрочем, в райдере Газманова, как отмечает канал, все еще остались дорогие и премиальные позиции. В 2024 году артист запрашивал виски, квашеную капусту и сало. В 2025 Газманов отказался от капусты и сала, а виски заменил на текилу элитных брендов.

Ранее стало известно, что Газманов оказался в больнице после концерта на Камчатке.

