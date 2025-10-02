закрыть
2 октября 2025, четверг, 21:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В РФ в мусоре на сортировочном заводе нашли гранатомет

  • 2.10.2025, 21:02
В РФ в мусоре на сортировочном заводе нашли гранатомет

К находке также прилагались полсотни патронов, гильзы и патронная лента.

Гранатомет и патроны обнаружили на мусоросортировочном заводе в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на предприятие сообщает ИА «Все новости».

Сортировщики в процессе работы на конвейерной ленте завода извлекли из проезжающих отходов гранатомет. К находке также прилагались полсотни патронов, гильзы и патронная лента.

Позже выяснилось, что гранатомет является учебным. Опасные предметы были изъяты из общего потока отходов. Сотрудники предприятия действовали согласно предписаниям — все обнаруженные элементы были переданы в правоохранительные органы для дальнейшей утилизации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип