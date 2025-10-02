В РФ в мусоре на сортировочном заводе нашли гранатомет 2.10.2025, 21:02

К находке также прилагались полсотни патронов, гильзы и патронная лента.

Гранатомет и патроны обнаружили на мусоросортировочном заводе в Нижнем Тагиле. Об этом со ссылкой на предприятие сообщает ИА «Все новости».

Сортировщики в процессе работы на конвейерной ленте завода извлекли из проезжающих отходов гранатомет. К находке также прилагались полсотни патронов, гильзы и патронная лента.

Позже выяснилось, что гранатомет является учебным. Опасные предметы были изъяты из общего потока отходов. Сотрудники предприятия действовали согласно предписаниям — все обнаруженные элементы были переданы в правоохранительные органы для дальнейшей утилизации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com