2 октября 2025, четверг, 21:14
Белорус выиграл в покер $2 миллиона

  2.10.2025, 21:04
Примечательно, что белорусу даже не пришлось становиться победителем.

Белорус Никита Бодяковский за полторы недели заработал на игре в покер более $2 млн, сообщает Myfin.by.

Он принял участие в покерном фестивале Triton Poker Super High Roller Series Jeju II, который проводился в южнокорейском Чеджу с 8 по 23 сентября.

Мероприятие состояло из 16 подтурниров, Бодяковский принял участие в 9 из них с 8 по 17 сентября.

Примечательно, что белорусу даже не пришлось становиться победителем. Достаточно высокие места, занятые в четырех подтурнирах, уже принесли ему серьезную сумму.

Вот список событий, после которых Бодяковский ушел с призовыми:

$60K NLH 8-Handed – $774 тыс. (4-е место)

$50K Turbo Bounty Quattro – $536 тыс. (2-е место)

$125K NLH 7-Handed – $414 тыс. (7-е место)

$50K Short Deck – $329 тыс. (3-е место).

В сумме получилось более $2 млн.

Стоит отметить, что на данный момент 33-летний Никита Бодяковский занимает четвертое место в мировом рейтинге игроков в покер, заработавших больше всего денег на турнирах за свою карьеру. Его совокупный выигрыш составляет свыше $65,7 млн.

