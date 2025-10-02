Белорус выиграл в покер $2 миллиона
- 2.10.2025, 21:04
Белорус Никита Бодяковский за полторы недели заработал на игре в покер более $2 млн, сообщает Myfin.by.
Он принял участие в покерном фестивале Triton Poker Super High Roller Series Jeju II, который проводился в южнокорейском Чеджу с 8 по 23 сентября.
Мероприятие состояло из 16 подтурниров, Бодяковский принял участие в 9 из них с 8 по 17 сентября.
Примечательно, что белорусу даже не пришлось становиться победителем. Достаточно высокие места, занятые в четырех подтурнирах, уже принесли ему серьезную сумму.
Вот список событий, после которых Бодяковский ушел с призовыми:
$60K NLH 8-Handed – $774 тыс. (4-е место)
$50K Turbo Bounty Quattro – $536 тыс. (2-е место)
$125K NLH 7-Handed – $414 тыс. (7-е место)
$50K Short Deck – $329 тыс. (3-е место).
В сумме получилось более $2 млн.
Стоит отметить, что на данный момент 33-летний Никита Бодяковский занимает четвертое место в мировом рейтинге игроков в покер, заработавших больше всего денег на турнирах за свою карьеру. Его совокупный выигрыш составляет свыше $65,7 млн.